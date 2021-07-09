Олю Полякову клонировали китайцы и вот, к чему это привело – смотрите клип Взрослая девочка

Режиссером нового видео артистки выступил Любомир Левицкий, а в главной роли снялась звезда "Скаженого весілля" Ирина Приходько

Оля Полякова и Ирина Приходько в клипе "Взрослая девочка" / Фото: Скриншот из YouTube

Сегодня состоялась долгожданная премьера нового клипа на песню "Взрослая девочка", кадрами из которого Оля Полякова интриговала поклонников. По сюжету, Оля Полякова подписывает контракт с ведущей китайской компанией на создание своих клонов. В итоге семь копий певицы заказывает на свадьбу главная героиня, которая одним вечером осталась без друзей.

Премьера видео состоялась на YouTube-канале Оли Поляковой. Над песней работал постоянный соавтор Оли Поляковой Дмитрий Сысоев, а также музыкант Мирослав Кувалдин.

Помимо юмора, в песне есть еще и современный контекст.

Сюжет видео и песни — о том, что в круговороте дел и житейских хлопот нужно беречь свою внутреннюю девочку: заботиться о ней, баловать и регулярно выгуливать. Такой антистрессовый рецепт от Оли Поляковой чрезвычайно актуальный в постковидную эпоху, – говорится в описании к клипу.

Режиссером музыкального видео выступил Любомир Левицкий ("Selfieparty", "Тени незабытых предков"), а главную роль сыграет актриса Инна Приходько – звезда комедийной трилогии "Скажене весілля".

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