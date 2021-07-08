Полякова сразила шикарными ногами, но фанаты заподозрили фотошоп: Пальцы на ногах – как на руках!

Недавно артистка отправилась на курорт в Турции, куда взяла своих дочек Машу и Алису. Обнаружив эффектную локацию, звезда решила сделать там несколько соблазнительных фото

Оля Полякова в купальнике / Фото: instagram.com/polyakovamusic

Певица Оля Полякова, которая превратилась в дерзкую диву в новом клипе, опубликовала серию фото, сделанных в роскошном отеле в Турции. На снимках артистка позировала в купальнике, приняв эффектные позы, которые подчеркнули ее стройные ноги. Но поклонники звезды снова решили, что она использовала фоторедактор.

На фото, опубликованных в Instagram, Оля Полякова сидит посреди искусственного водопада.

"Это был незабываемый отпуск в "итальянском" отеле, утопающем в идеально ухоженном ботаническом саду, но в Турции! Шикарное место для таких снимков", – написала певица.

Оля Полякова на отдыхе / Фото: instagram.com/polyakovamusic

Но среди комплиментов были и комментарии от поклонников, которые решили, что артистка применила фотошоп. Они даже рассмотрели, что ее пальцы на ногах выглядят длиннее, чем на руках. Некоторые даже отметили, что размер ноги певицы выглядит слишком большим.

"Не злоупотребляйте, так сильно, фотошопом. Ну, Оля! У вас же и так классная фигура... А здесь эти пальцы на ногах длинные, чем на руках... Ну зачем"

"На третьем фото пальцы на левой ноге очень длинные, в отличие от правой... Олечка, у тебя и без фильтров и фотошопа все идеально, самая яркая, талантливая, лучшая и любимая наша украинская звезда"

"Пальцы на ногах... как на руках! Как такое может быть?"

Певица в свою очередь объяснила, с чем связано такое фотоискажение.

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