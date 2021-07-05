Полякова розтрощила Меладзе, який назвав її фріком: Як же мені назвати вас? (Відео)

Валерій Меладзе дав інтерв'ю Ксенії Собчак, в якому назвав Олю Полякову фріком. Українська співачка не змусила довго чекати на свою відповідь і записала відеозвернення

Оля Полякова відповіла Валерію Меладзе, який назвав її фріком / Фото: YouTube, viva.ua

Російський співак Валерій Меладзе напередодні дав інтерв'ю Ксенії Собчак. В ньому артист прокоментував скандал навколо його брата Костянтина Меладзе, згадавши Ані Лорак і Олю Полякову. Останню Валерій назвав "фріком".

Ольга Полякова – я пам'ятаю її. По-перше, це фрік, а не виконавець, мені здається. Ольга Полякова запам'яталася мені тим, що вона ходила в купальнику в громадських місцях і з короною на голові, як Сергій Звєрєв, – заявив Валерій.

Готові посперечатися, всі чекали на реакцію Олі Полякової. Через кілька годин вона виклала в Instagram відео, в яких прокоментувала слова Меладзе. Вона звернулася до співака і задала йому багато запитань, згадавши, зокрема, Крим і Донбас.

Знаю, що навряд чи мені хтось відповість, так як в цій, безумовно талановитій, сім'ї, прийнято відмовчуватися і тихесенько робити грошики, – почала Полякова. – Вам нема чого відповісти на пряме запитання про харасмент, і ви, замість того, щоб сказати типу "Ну, був час такий, молоді були, гарячі...", можливо, вибачитися, ви починаєте ображати жінку в її щирому бажанні підтримати іншу жінку.

Щоб подивитися всі відео, свайпайте ліворуч:

Оля Полякова поцікавилася у Валерія Меладзе, звернувшись до нього, коли він скаже "хоч що-небудь про анексію Криму і агресію Росії на Донбасі", нагадавши, що днями він збирається приїхати в Україну і виступити на Atlas Weekend.

"Вас це ніяк не шокувало? Ви якось дуже давно десь сказали, що хтось розпалив цей конфлікт. Можна дізнатися, хто? Ви вже визначилися за 8 років?", – запитала Оля.

Вона також зазначила, що Валерій Меладзе і його брат Костянтин працюють в Україні, а та ж Ані Лорак не має такої можливості:

Як так виходить, що ви і ваш брат спокійно працюєте в Україні? А ось Ані Лорак чомусь не має такої можливості. Як вам це вдається? Сидіти в журі українського відбору на "Євробачення" і одночасно в російському "Голосі", давати концерти і тут, і там, але прилітає чомусь не вам, а іншим українським артисткам, які працюють в Росії. Як же вам вдається сидіти на всіх стільцях відразу?

А розповісти про це Оля Полякова запропонувала Валерію Меладзе прямо зі сцени фестивалю Atlas Weekend і додала: "Я не буду у вас запитувати "Чий Крим?", у вас обов'язково про це запитають найближчим часом".

Полякова вважає, що Меладзе не може визнати, що харасмент з боку його брата був, що співак захищає Костянтина і ображає жінок. Оля пообіцяла незабаром поділитися подробицями того, що сталося між нею і російським продюсером.

Ви тільки розпалили в мені бажання розповісти більше, з подробицями. Далі вони будуть, – закінчила Оля Полякова.

Цієї весни Ані Лорак натякнула, що Костянтин Меладзе пропонував їй інтим в обмін на успіх в кар'єрі. Співачку підтримала Оля Полякова, яка розповіла, що відомий продюсер до неї чіплявся .

Нагадаємо, що раніше в інтерв'ю Собчак показали не ту Полякову – редактори програми переплутали Олю з російською акторкою.