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Полякова розтрощила Меладзе, який назвав її фріком: Як же мені назвати вас? (Відео)

Інна Петрова Інна Петрова Редакторка
5 липня, 22:16
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Валерій Меладзе дав інтерв'ю Ксенії Собчак, в якому назвав Олю Полякову фріком. Українська співачка не змусила довго чекати на свою відповідь і записала відеозвернення
Оля Полякова відповіла Валерію Меладзе, який назвав її фріком
Оля Полякова відповіла Валерію Меладзе, який назвав її фріком / Фото: YouTube, viva.ua

Російський співак Валерій Меладзе напередодні дав інтерв'ю Ксенії Собчак. В ньому артист прокоментував скандал навколо його брата Костянтина Меладзе, згадавши Ані Лорак і Олю Полякову. Останню Валерій назвав "фріком".

Ольга Полякова – я пам'ятаю її. По-перше, це фрік, а не виконавець, мені здається. Ольга Полякова запам'яталася мені тим, що вона ходила в купальнику в громадських місцях і з короною на голові, як Сергій Звєрєв, – заявив Валерій.

Готові посперечатися, всі чекали на реакцію Олі Полякової. Через кілька годин вона виклала в Instagram відео, в яких прокоментувала слова Меладзе. Вона звернулася до співака і задала йому багато запитань, згадавши, зокрема, Крим і Донбас.

Знаю, що навряд чи мені хтось відповість, так як в цій, безумовно талановитій, сім'ї, прийнято відмовчуватися і тихесенько робити грошики, – почала Полякова. – Вам нема чого відповісти на пряме запитання про харасмент, і ви, замість того, щоб сказати типу "Ну, був час такий, молоді були, гарячі...", можливо, вибачитися, ви починаєте ображати жінку в її щирому бажанні підтримати іншу жінку.

Щоб подивитися всі відео, свайпайте ліворуч:

Оля Полякова поцікавилася у Валерія Меладзе, звернувшись до нього, коли він скаже "хоч що-небудь про анексію Криму і агресію Росії на Донбасі", нагадавши, що днями він збирається приїхати в Україну і виступити на Atlas Weekend.

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"Вас це ніяк не шокувало? Ви якось дуже давно десь сказали, що хтось розпалив цей конфлікт. Можна дізнатися, хто? Ви вже визначилися за 8 років?", – запитала Оля.

Вона також зазначила, що Валерій Меладзе і його брат Костянтин працюють в Україні, а та ж Ані Лорак не має такої можливості:

Як так виходить, що ви і ваш брат спокійно працюєте в Україні? А ось Ані Лорак чомусь не має такої можливості. Як вам це вдається? Сидіти в журі українського відбору на "Євробачення" і одночасно в російському "Голосі", давати концерти і тут, і там, але прилітає чомусь не вам, а іншим українським артисткам, які працюють в Росії. Як же вам вдається сидіти на всіх стільцях відразу?

А розповісти про це Оля Полякова запропонувала Валерію Меладзе прямо зі сцени фестивалю Atlas Weekend і додала: "Я не буду у вас запитувати "Чий Крим?", у вас обов'язково про це запитають найближчим часом".

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Полякова вважає, що Меладзе не може визнати, що харасмент з боку його брата був, що співак захищає Костянтина і ображає жінок. Оля пообіцяла незабаром поділитися подробицями того, що сталося між нею і російським продюсером.

Ви тільки розпалили в мені бажання розповісти більше, з подробицями. Далі вони будуть, – закінчила Оля Полякова.

Цієї весни Ані Лорак натякнула, що Костянтин Меладзе пропонував їй інтим в обмін на успіх в кар'єрі. Співачку підтримала Оля Полякова, яка розповіла, що відомий продюсер до неї чіплявся .

Нагадаємо, що раніше в інтерв'ю Собчак показали не ту Полякову – редактори програми переплутали Олю з російською акторкою.

Інна Петрова
Інна Петрова Редакторка

Автор текстів про знаменитостей зі світу шоу-бізнесу, а також матеріалів про модні тенденції в сучасній beauty- і fashion-індустрії. Закінчила факультет журналістики МДУ. Має 5-річний досвід роботи в мас-медіа. Писала про кіно і культуру для "ГідМаріуполь", співпрацювала з виданнями Tochka.net, Bigmir.net.

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"Костя до такої міри скромний, інтелігентний і настільки з трепетом ставиться до жінок ... Але щоб якимось чином натякати на те, що він чогось хоче взамін на щось ... Більше того, якщо поставити запитання самій Кароліні, мені здається, вона не зможе пояснити, до чого це все ляпнула"

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