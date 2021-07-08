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Шепелев в день народження Фріске поділився рідкісним фото сина співачки

Еліна Пелешенко Еліна Пелешенко Редакторка
8 липня, 10:52
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Дмитро Шепелєв дуже рідко публікує спільні фото з сином. Якщо знімки Платона і з'являлися в соцмережах, то виключно зі спини
Дмитро Шепелєв вперше за довгий час опублікував фото сина Жанни Фріске
Дмитро Шепелєв вперше за довгий час опублікував фото сина Жанни Фріске / Фото: instagram.com/dmitryshepelev

Сьогодні Жанні Фріске виповнилося б 47 років. Співачка померла шість років тому через онкологічне захворювання. Весь цей час родина Фріске і її цивільний чоловік Дмитро Шепелєв воюють за спадок співачки. А батьки покійної артистки скаржаться, що вже багато років не бачили сина Жанни – Платона. У день народження Фріске, Дмитро Шепелєв вперше за довгий час вирішив опублікувати в Instagram спільне фото з Платоном і розповів трохи про нього.

Телеведучий не розуміє, чому деякі люди жаліють його і сина.

Мій син Платон надзвичайно яскравий, розумний хлопчик, у нього так багато талантів і успіхів у навчанні, музиці, спорті! Його обожнюють сім'я, друзі, вчителі, у нього, я знаю, велике майбутнє – він взяв найкраще від своїх батьків. Він живе насиченим і яскравим життям, перед ним відкритий весь світ, його оточують цікаві люди. Він сонячний, усміхнений і не по роках мудра людина. Платон гідний тільки захоплення і поваги. Я дуже ним пишаюся, – розповів Шепелєв.

Дмитро Шепелєв поділився рідкісним фото сина Жанни Фріске
Дмитро Шепелєв поділився рідкісним фото сина Жанни Фріске / Фото: instagram.com/dmitryshepelev

Нагадаємо, всі ці шість років Дмитро Шепелєв і рідні Жанни Фріске продовжують з'ясовувати стосунки. Родичі спочатку звинувачували друг одного в крадіжці грошей з рахунку фонду, який допомагав Жанні, а після стали боротися за частку Платона в квартирі Фріске. Між іншим, нещодавно Володимир і Ольга Фріске судилися з Дмитром Шепелєвим через квартиру їх покійної дочки. Батько і мати покійної співачки вимагали заборонити її цивільному чоловіку здійснювати операції з часткою їх онука Платона – ведучий хоче продати третину квартири, яка належить дитині. Суд встав на сторону Дмитра.

Батько покійної співачки також скаржиться, що Шепелєв не дає батькам Фріске бачитися з онуком Платоном. Журналістам Володимир Фріске розповів, що Дмитро Шепелєв суворо підходить до виховання cина і забороняє йому користуватися соцмережами. На думку батька співачки, телеведучий боїться, що якщо Платон почне спілкуватися з дідусем і бабусею, він у ту ж мить же втече від Шепелєва.

Раніше Дмитро Шепелєв розповів про плани завести ще одну дитину.

Еліна Пелешенко
Еліна Пелешенко Редакторка

Закінчила Київський національний лінгвістичний університет за спеціальністю "перекладач іспанської мови", але завжди була цікава сфера медіа. В журналістиці 3 роки. Раніше писала для видань Clutch і Ivona.bigmir.net.

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