Шепелев в день народження Фріске поділився рідкісним фото сина співачки

Дмитро Шепелєв дуже рідко публікує спільні фото з сином. Якщо знімки Платона і з'являлися в соцмережах, то виключно зі спини

Дмитро Шепелєв вперше за довгий час опублікував фото сина Жанни Фріске / Фото: instagram.com/dmitryshepelev

Сьогодні Жанні Фріске виповнилося б 47 років. Співачка померла шість років тому через онкологічне захворювання. Весь цей час родина Фріске і її цивільний чоловік Дмитро Шепелєв воюють за спадок співачки. А батьки покійної артистки скаржаться, що вже багато років не бачили сина Жанни – Платона. У день народження Фріске, Дмитро Шепелєв вперше за довгий час вирішив опублікувати в Instagram спільне фото з Платоном і розповів трохи про нього.

Телеведучий не розуміє, чому деякі люди жаліють його і сина.

Мій син Платон надзвичайно яскравий, розумний хлопчик, у нього так багато талантів і успіхів у навчанні, музиці, спорті! Його обожнюють сім'я, друзі, вчителі, у нього, я знаю, велике майбутнє – він взяв найкраще від своїх батьків. Він живе насиченим і яскравим життям, перед ним відкритий весь світ, його оточують цікаві люди. Він сонячний, усміхнений і не по роках мудра людина. Платон гідний тільки захоплення і поваги. Я дуже ним пишаюся, – розповів Шепелєв.

Дмитро Шепелєв поділився рідкісним фото сина Жанни Фріске / Фото: instagram.com/dmitryshepelev

Нагадаємо, всі ці шість років Дмитро Шепелєв і рідні Жанни Фріске продовжують з'ясовувати стосунки. Родичі спочатку звинувачували друг одного в крадіжці грошей з рахунку фонду, який допомагав Жанні, а після стали боротися за частку Платона в квартирі Фріске. Між іншим, нещодавно Володимир і Ольга Фріске судилися з Дмитром Шепелєвим через квартиру їх покійної дочки. Батько і мати покійної співачки вимагали заборонити її цивільному чоловіку здійснювати операції з часткою їх онука Платона – ведучий хоче продати третину квартири, яка належить дитині. Суд встав на сторону Дмитра.

Батько покійної співачки також скаржиться, що Шепелєв не дає батькам Фріске бачитися з онуком Платоном. Журналістам Володимир Фріске розповів, що Дмитро Шепелєв суворо підходить до виховання cина і забороняє йому користуватися соцмережами. На думку батька співачки, телеведучий боїться, що якщо Платон почне спілкуватися з дідусем і бабусею, він у ту ж мить же втече від Шепелєва.

Раніше Дмитро Шепелєв розповів про плани завести ще одну дитину.