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Лобода в ексклюзивному вбранні прийшла на світський показ в Парижі (відео)

Еліна Пелешенко Еліна Пелешенко Редакторка
8 липня, 11:57
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Зараз в Парижі проходить Тиждень високої моди. Співачка Світлана Лобода стала гостею одного з найбільш топових показів
Світлана Лобода з'явилася на світському показі в Парижі
Світлана Лобода з'явилася на світському показі в Парижі / Фото: instagram.com/lobodaofficial

Світлана Лобода, яка нещодавно в блискучому міні зіграла на барабанах перед багатотисячним натовпом , відвідала показ ліванського дизайнера Zuhair Murad в Парижі. Для світського виходу співачка вибрала ексклюзивне вбрання, яке з'явиться в продажу тільки в наступному році.

Артистка одягла елегантний чорний комбінезон з фігурним вирізом на грудях і зі шлейфом.

На показі від кутюр улюбленого Zuhair Murad, – підписала співачка ролик.

Шанувальники оцінили дефіле, яке влаштувала співачка. Вражені красою Лободи фанати в коментарях залишили сотні компліментів улюблениці

  • "Краща хода світу"
  • "Неймовірне дефіле"
  • "Ви шикарна"
  • "Розкішна"
  • "Нереально красива"

В InstaStories Світлана поділилася фото з дизайнером.

Нагадаємо, нещодавно Світлана Лобода з'явилася в спокусливій мерехтливій сукні на фестивалі "Жара" в Москві.

Раніше Лобода виправдалася за плагіат на Бейонсе на премії МУЗ-ТВ. Її номер, який поставив український режисер Олег Боднарчук , в соцмережах порівняли з виступом Бейонсе 2017 року на церемонії "Греммі".

Співачка написала, що це було своє бачення популярної теми, а саме історії Марії Магдалини, яку раніше вже використовували інші зірки, в тому числі і Бейонсе.

Чому Світлана Лобода зірвала свій виступ на концерті "Золотий грамофон-2020" – дивіться сюжет:

Раніше Світлана Лобода прокоментувала припинення співпраці з Нателлою Крапівіною.

Еліна Пелешенко
Еліна Пелешенко Редакторка

Закінчила Київський національний лінгвістичний університет за спеціальністю "перекладач іспанської мови", але завжди була цікава сфера медіа. В журналістиці 3 роки. Раніше писала для видань Clutch і Ivona.bigmir.net.

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