Лобода в ексклюзивному вбранні прийшла на світський показ в Парижі (відео)

Світлана Лобода, яка нещодавно в блискучому міні зіграла на барабанах перед багатотисячним натовпом , відвідала показ ліванського дизайнера Zuhair Murad в Парижі. Для світського виходу співачка вибрала ексклюзивне вбрання, яке з'явиться в продажу тільки в наступному році.
Артистка одягла елегантний чорний комбінезон з фігурним вирізом на грудях і зі шлейфом.
На показі від кутюр улюбленого Zuhair Murad, – підписала співачка ролик.
Шанувальники оцінили дефіле, яке влаштувала співачка. Вражені красою Лободи фанати в коментарях залишили сотні компліментів улюблениці
- "Краща хода світу"
- "Неймовірне дефіле"
- "Ви шикарна"
- "Розкішна"
- "Нереально красива"
В InstaStories Світлана поділилася фото з дизайнером.
Нагадаємо, нещодавно Світлана Лобода з'явилася в спокусливій мерехтливій сукні на фестивалі "Жара" в Москві.
Раніше Лобода виправдалася за плагіат на Бейонсе на премії МУЗ-ТВ. Її номер, який поставив український режисер Олег Боднарчук , в соцмережах порівняли з виступом Бейонсе 2017 року на церемонії "Греммі".
Співачка написала, що це було своє бачення популярної теми, а саме історії Марії Магдалини, яку раніше вже використовували інші зірки, в тому числі і Бейонсе.
Чому Світлана Лобода зірвала свій виступ на концерті "Золотий грамофон-2020" – дивіться сюжет:
Раніше Світлана Лобода прокоментувала припинення співпраці з Нателлою Крапівіною.