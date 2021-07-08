Лобода в ексклюзивному вбранні прийшла на світський показ в Парижі (відео)

Зараз в Парижі проходить Тиждень високої моди. Співачка Світлана Лобода стала гостею одного з найбільш топових показів

Світлана Лобода з'явилася на світському показі в Парижі / Фото: instagram.com/lobodaofficial

Світлана Лобода, яка нещодавно в блискучому міні зіграла на барабанах перед багатотисячним натовпом , відвідала показ ліванського дизайнера Zuhair Murad в Парижі. Для світського виходу співачка вибрала ексклюзивне вбрання, яке з'явиться в продажу тільки в наступному році.

Артистка одягла елегантний чорний комбінезон з фігурним вирізом на грудях і зі шлейфом.

На показі від кутюр улюбленого Zuhair Murad, – підписала співачка ролик.

Шанувальники оцінили дефіле, яке влаштувала співачка. Вражені красою Лободи фанати в коментарях залишили сотні компліментів улюблениці

"Краща хода світу"

"Неймовірне дефіле"

"Ви шикарна"

"Розкішна"

"Нереально красива"

В InstaStories Світлана поділилася фото з дизайнером.

Нагадаємо, нещодавно Світлана Лобода з'явилася в спокусливій мерехтливій сукні на фестивалі "Жара" в Москві.

Раніше Лобода виправдалася за плагіат на Бейонсе на премії МУЗ-ТВ. Її номер, який поставив український режисер Олег Боднарчук , в соцмережах порівняли з виступом Бейонсе 2017 року на церемонії "Греммі".

Співачка написала, що це було своє бачення популярної теми, а саме історії Марії Магдалини, яку раніше вже використовували інші зірки, в тому числі і Бейонсе.

Чому Світлана Лобода зірвала свій виступ на концерті "Золотий грамофон-2020" – дивіться сюжет:

Раніше Світлана Лобода прокоментувала припинення співпраці з Нателлою Крапівіною.