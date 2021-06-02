Оля Цибульська про свою роль у розлученні Дзідзьо: Це могло статися між нами в будь-який момент

Артистка стверджує, що не має жодного відношення до цієї історії, а чутки про те, що вона зруйнувала шлюб популярного музиканта – неправда

Дзідзьо і Оля Цибульська знають один одного з дитинства Фото: Сьогодні

Українська співачка Оля Цибульська прокоментувала ситуацію з розлученням Дзідзьо. Артистка стверджує, що не має жодного відношення до цієї історії, а чутки про те, що вона зруйнувала шлюб популярного музиканта, – неправда.

"Якби ми мали стати одне для одного чимось більшим, ми б зробили це давним-давно. Це могло статися між нами у будь-який момент, – зазначає співачка. – Він – харизматичний і темпераментний півень, і я – з перцем. Якби я хотіла цього чоловіка, то мене нічого не зупинило б", – заявила Оля Цибульська у YouTube-шоу журналістки Наташі Влащенко "Влада vs Влащенко".

Артистка знала Михайла Хому (справжнє ім'я Дзідзьо – Ред. ) ще до того, як він став популярним артистом і підтримувала його упродовж усього творчого шляху.

"Ми з Мішею знаємо одне одного з дитинства, – додає Цибульська. – Він бачить, скільки зроблено у мене, я бачу, скільки зроблено у нього. Ми одне одному на вухо розповідаємо, скільки всього довелося пережити, що я його люблю всім серцем. Як брата, як людину, як професіонала. Завжди молюся за нього Богу, прошу, щоб у нього все було добре, тому що він чудовий артист".

До речі, разом зі своєю дружиною Ярославою Хомою (співачка SLAVIA) Дзідзьо прожив 20 років, вісім з яких – у шлюбі. Закохалися Михайло та Ярослава ще в студентські роки, разом починали музичну кар'єру – співали в групі "Друзі". За словами артистів, вони розлучилися мирно.

DZIDZIO (Дзідзьо) – українська поп- та фолк-рок-група, заснована в 2009 році. Виступає у жанрі "комедійного антигламурного попу". Вокаліст, директор і співзасновник колективу Михайло "Дзідзьо" Хома.

Раніше ми розповідали, хто із зірок оголосив про розлучення за останні півроку.

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися