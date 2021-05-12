Ексдружина DZIDZIO заявила, що у людей помилкова думка про їхній шлюб: Я ніколи не сиділа вдома

Співак розлучається з дружиною через 20 років стосунків. Ярослава Хома розповіла про спільне життя з DZIDZIO

SLAVIA та DZIDZIO Фото: instagram.com/dzidzio, instagram.com/slavia_official

Шлюборозлучний процес DZIDZIO – в самому розпалі. Разом зі своєю дружиною Ярославою Хомою (співачка SLAVIA) артист прожив 20 років, вісім з яких – в шлюбі. За словами артистів, вони розлучилися мирно. В інтерв'ю програмі "Зіркоманія" для телеканалу "Україна 24" Ярослава розвіяла популярний міф про їхній шлюб з артистом і відповіла тим, хто її звинувачує в піарі на розлучення.

Закохалися Михайло і Ярослава ще в студентські роки, разом починали музичну кар'єру – співали в одній групі "Друзі". Але все змінилося, розповідає Ярослава, після появи нового проекту – DZIDZIO.

"Мені не знайшлося місця, тому що це чоловічий бенд і я свідомо прийняла рішення зайнятися вокальної студією. Багато хто говорить, що я сиділа вдома. І я ніколи не сиділа вдома ", – розповіла співачка.

DZIDZIO та SLAVIA Фото: instagram.com/slavia_official

За словами Ярослави, займатися вокалом з дітьми їй подобалося. І все ж вона мріяла про велику сцену.

"Він говорив завжди:" Я хочу, щоб дружина чекала мене вдома ". Напевно, він хотів мене вберегти від чогось. Він говорив, що це дуже важко. Це божевільний графік, недосип, великі моральні і фізичні навантаження. Я це все розумію. Тому, він вважав, що мені це все не потрібно ", – поділилася поки ще дружина DZIDZIO.

SLAVIA Фото: instagram.com/slavia_official

Прокоментувала співачка і слова своєї пісні, після якої в Мережі вперше заговорили про розлучення пари. Каже, кожен рядок у пісні виник не випадково.

"Я до кінця не розуміла, чому складаються ці рими саме так. Але я відчувала, що мені подобається, що це повинно бути так. І з часом прийшло розуміння чому саме "я тобі не мамка", – зізналася артистка.

SLAVIA розповіла, що в шлюбі почала втрачати себе.

"Я зрозуміла, що растворяюсь в чоловіка настільки, що я втрачаю себе, сенс свого життя і втрачаю свою мрію. Я тоді кажу – стоп. Куди я рухаюся, де я у всьому цьому. Якщо людина все віддає комусь, це якась самопожертва, яка нікому не потрібна. Ніхто не просить насправді. Людина робить сам свій вибір ", – ділиться думками співачка.

SLAVIA Фото: instagram.com/slavia_official

Але таку відкритість співачки частина аудиторії сприйняла за чистий піар. На це у неї є однозначна відповідь.

"Я не граю в життя. Я живу. У мене сталася така життєва ситуація і з кожним це може статися. Я абсолютно правдива і чесна. Я відверто про це кажу. Коли ти не коментуєш, з'являється купа чуток і пліток. Підійшли ми до такого етапу життя. Але все нормально, ми залишаємося рідними людьми ", – зізналася SLAVIA.

Раніше ми розповідали, хто із зірок оголосив про розлучення за останні півроку.

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