Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Оля Цибульская о своей роли в разводе Дзидзьо: Это могло произойти между нами в любой момент

Сегодня, 06:55

Артистка утверждает, что не имеет никакого отношения к этой истории, а слухи о том, что она разрушила брак популярного музыканта – неправда

Дзидзьо и Оля Цибульская знают друг друга с детства
Дзидзьо и Оля Цибульская знают друг друга с детства
Фото: Сегодня

Украинская певица Оля Цибульская прокомментировала ситуацию с разводом Дзидзьо. Артистка утверждает, что не имеет никакого отношения к этой истории, а слухи о том, что она разрушила брак популярного музыканта, – неправда.

"Если бы мы должны были стать друг для друга чем-то большим, мы бы сделали это давным-давно. Это могло произойти между нами в любой момент. Он – харизматичный и темпераментный петух, и я – с перцем. Если бы я хотела этого мужчину, то меня бы ничего не остановило", – заявила Оля Цибульская в YouTube-шоу журналистки Наташи Влащенко "Власть vs Влащенко".

Читайте также:
Супруга DZIDZIO оправдалась за развод: Я сделала все, что могла

Артистка знала Михаила Хому (настоящее имя Дзидзьо – Ред.) задолго до того, как он стал суперпопулярным артистом и поддерживала его на протяжении всего творческого пути.

"Мы с Мишей знаем друг друга с детства, – добавляет Цибульская. – Он видит, сколько сделано у меня, я вижу, сколько сделано у него. Мы друг другу на ухо рассказываем, сколько всего пришлось пережить, что я его люблю всем сердцем. Как брата, как человека, как профессионала. Всегда молюсь за него Богу, прошу, чтобы у него все было хорошо, потому что он замечательный артист".

К слову, вместе со своей супругой Ярославой Хомой (певица SLAVIA) Дзидзьо прожил 20 лет, восемь из которых – в браке. Влюбились Михаил и Ярослава еще в студенчестве, вместе начинали музыкальную карьеру – пели в одной группе "Друзі". По словам артистов, они расстались мирно.

DZIDZIO (Дзидзьо) – украинская поп- и фолк-рок-группа, основанная в 2009 году. Выступает в жанре "комедийного антигламурного попа". Вокалист, директор и сооснователь группы Михаил "Дзидзьо" Хома.

Ранее мы рассказывали, кто из звезд объявил о разводе за последние полгода.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
Экс-супруга DZIDZIO заявила, что у людей ошибочное мнение об их браке: Я никогда не сидела дома Супруга DZIDZIO оправдалась за развод: Я сделала все, что могла Супруга DZIDZIO отказалась от участия в популярном проекте, потому что боялась реакции мужа Официально: DZIDZIO разводится с супругой
развод личная жизнь Оля Цибульская Дзидзьо
Реклама

Новости партнеров

Стас Боклан показал свою жену, с которой уже 35 лет вместе
Стас Боклан показал свою жену, с которой уже 35 лет вместе
Модные платья сезона весна-лето 2021: топ-5 актуальных трендов
Модные платья сезона весна-лето 2021: топ-5 актуальных трендов
Милявская показала постройневшую фигуру в купальнике
Милявская показала постройневшую фигуру в купальнике
Что известно о невестке Марченко: кто она и чем занимается?
Что известно о невестке Марченко: кто она и чем занимается?

Популярные статьи

Вчера, 20:15Вкусно

Какой вы овощ по гороскопу – 12 ответов для каждого знака зодиака

Вчера, 12:20Звездно

Дочь Пугачевой умилила Сеть своей искренностью на новом видео: Какая прелесть

Вчера, 11:31Психо

Пять правильных привычек для улучшения работы мозга

Вчера, 11:07Вкусно

Что приготовить на ужин из фарша – 5 рецептов из разных стран

Вчера, 10:10Фаново

День защиты детей: красивые поздравления и стихи

Вчера, 06:50Психо

Гороскоп на сегодня 1 июня для всех знаков зодиака: Стрельцы, терпения вам!

Вчера, 06:00Звездно

Тарзан поразил Сеть необычным подарком для Наташи Королевой: Какая красота

31 маяПсихо

Что не нужно женщине обсуждать с мужчиной: три запретные темы

31 маяEvents

Ретроградные планеты-2021: точные даты и как они повлияют на нашу жизнь

31 маяЗвездно

Это медаль на моем теле: Анастасия Приходько объяснила, почему обвисшая грудь красивее "идеальной"

31 маяВкусно

Как вернуть свежесть лавашу и 10 рецептов с ним

31 маяЗвездно

Олег Филимонов о внезапной смерти 15-летнего внука: Мы предполагаем, что оторвался тромб

31 маяЗвездно

Наташа Королева в боди устроила откровенные танцы под украинскую песню

31 маяВкусно

Что приготовить из куриного филе на ужин – 5 оригинальных рецептов

31 маяЗвездно

Олег Филимонов потерял внука (обновлено)

30 маяЗвездно

Выбрал одну, а пишет другой: Холостяка Тимати раскритиковали за его посты об Алисе Грабовой

Новости партнеров

ТОП-5 мультфильмов, которые стоят времени
ТОП-5 мультфильмов, которые стоят времени
Медики рассказали, кому нельзя завтракать сразу после пробуждения
Медики рассказали, кому нельзя завтракать сразу после пробуждения
На фото из личного архива. Шейк показала, как выглядела в 20 лет
На фото из личного архива. Шейк показала, как выглядела в 20 лет
Опасны для здоровья: какие сыры нужно избегать
Опасны для здоровья: какие сыры нужно избегать
Вот чем опасны куриные яйца
Вот чем опасны куриные яйца
Ани Лорак подчеркнула изменившиеся формы пикантным нарядом
Ани Лорак подчеркнула изменившиеся формы пикантным нарядом
Названы три самые красивые девушки. Видео
Названы три самые красивые девушки. Видео
Как выглядели звезды Голливуда на выпускном. Фото
Как выглядели звезды Голливуда на выпускном. Фото

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять