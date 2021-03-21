Ольга Сумська зізналася, чи просила Винника взяти її чоловіка на "Голос країни"

Віталій Борисюк прийшов на проєкт і потрапив у команду Олега Винника

Віталій Борисюк прийшов на вокальне шоу, щоб розкрити ще один свій талант. Артист заспівав на проекті "Голос країни" і потрапив у команду Олега Винника.

Зі співаком знайома жінка Борисюка – Ольга Сумська, яка нещодавно зізналася, як заробляє в Instagram. Чи не замовила вона слівце за свого коханого, акторка розповіла в інтерв'ю.

Ольга Сумська і Віталій Борисюк Фото: instagram.com/olgasumska

Ольга Сумська зізналася, що це вона вмовила Віталія Борисюка прийти на сліпі прослуховування. На запитання ведучої Каті Осадчої, чи не просила Сумська Олега Винника, щоб той узяв її чоловіка на проєкт, артистка відповіла негативно.

"Могла, але я цього не зробила. Ще не дійшла до того, щоб дзвонити Олегу. Це було б непорядно і неблагородно", – сказала Сумська в програмі "Світське життя", опублікованій в YouTube.

Ольга додала, що переживає через армію нових прихильниць Борисюка. Однак називає це "перевіркою на справжність почуттів".

Нагадаємо, нещодавно Ольга Сумська опублікувала рідкісні сімейні фото на честь дня народження дочки.

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