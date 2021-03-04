Ольга Сумська зізналася, як заробляє в Instagram

Акторка поділилася, як часто погоджується на рекламні пости в соцмережі

Народна артистка України Ольга Сумська, яка нещодавно опублікувала рідкісні сімейні фото в честь дня народження дочки, розкрила, як заробляє на соцмережах. Ні для кого не секрет, що 54-річна акторка – активна користувачка Instagram, де у неї понад 700 тисяч підписників. Щодня вона публікує близько десяти Instastories, часто постить фото з родиною та колегами, а також ділиться робочими моментами.

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У новій рубриці "Інспектор Інстаграму" в програмі "Зірковий шлях" Ольга Сумська поділилася деякими подробицями про свій додатковий заробіток.

Акторка Ольга Сумська Фото: instagram.com/olgasumska

Скільки конкретно коштує рекламний пост, акторка не ділиться.

"Якщо це від 50, від 200 тисяч і навіть від 100 тис. підписників, вже є певні тарифи. І вони коливаються від і до. Але ж сьогодні, навіть якщо ми маємо ці тарифи, люди здебільшого пропонують бартер. Якщо мене цей бартер задовольняє, я погоджуюсь", – каже Ольга Сумська.

На такі умови акторка йде, тому що не ставить перед собою мети заробляти на соцмережі.

"Я знаю, що це помилково, треба розглядати Інста і монетизувати його, розвиватися його в цьому напрямку, фінансовому аспекті. Я якось в цьому плані поки що не можу вихвалятися якимись чудовими гонорарами. Ну були там реклама пилососу, пательні, бренди косметичні. В мене дуже рідко рекламні блоки в Інста. Тому що мені не подобається те, що мені пропонують. Я не хочу, щоб мене сприймали суцільно як рекламний ресурс. Я хочу, щоб це була моя щира сторінка спілкування з моїми глядачами. Отак це має бути", – ділиться аторка.

Тому, і накручувати лайки на свої публікації акторка навіть ніколи й не думала.

"Я ціную свої 700 тисяч. Якщо їх буде більше, було б чудово", – додає вона.

Дивіться більше деталей про Інстаграм Ольги Сумської в новому випуску програми "Зірковий шлях":

Раніше Ольга Сумська показала фото без макіяжу і фільтрів.

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