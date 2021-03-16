Олег Винник розповів, які фото йому шле Павло Зібров. Це дуже несподівано

У восьмому випуску "Маски" зірковий детектив зробив цікаву заяву

Уже два місяці щосуботи грандіозне шоу "Маска" на телеканалі "Україна", збирає всіх глядачів біля екранів телевізорів, щоб усією країною розгадувати, які знаменитості ховаються у фантастичних костюмах. Минулої суботи розкрили загадкового Мольфара.

Найбільша кількість версій з'явилася навколо Буряка, адже з кожним ефіром він розкривається по-новому. Фагот, Валерій Харчишин, Дмитро Каднай, Ігор Кондратюк, Віталій Козловський – кого тільки не бачили в образі українського Буряка зіркові детективи і глядачі.

Буряк Фото: телеканал "Україна"

Але сам герой зізнався, що навмисно заплутує українців. Втім, він все-таки дав нові підказки про свою особу. Буряк зізнався, що майже завжди співає про кохання, іноді – на іноземній мові.

Також учасник розповів, що колись мріяв потрапити в талант-шоу і заспівати там арію. DZIDZIO зазначив, що це може бути MELOVIN, а NK | Настя Каменських запропонувала кандидатуру соліста групи "С.К.А.Й" Олега Собчука.

У новому випуску гіпершоу "Маска" Буряк заспівав мегахит "Поліна" групи "Бумбокс", влаштувавши запальні танці, а потім прямо на сцені занурився у величезний киплячий казан, ставши головним інгредієнтом українського борщу.

"Я кожну програму думала, що під цією маскою ховається вже досить доросла людина, – сказала в ефірі телеканалу "Україна" NK | Настя Каменських. – Але тепер дивлюся і розумію, що це неймовірний, молодий, дуже-дуже сексі Бурячок!".

NK | Настя Каменських Фото: телеканал "Україна"

Олег Винник заявив: раніше вважав, що під цією маскою криється Павло Зібров, але прямо під час ефіру той прислав Виннику кілька фото, на яких зображені аж ніяк не голі дівчата, як подумала Каменських, а звичайні пам’ятники.

Співак Олег Винник Фото: телеканал "Україна"

NK також запідозрила, що в цьому образі міг замаскуватись артист Олександр Кривошапко, адже в підказках Буряк сказав, що брав участь у багатьох шоу та конкурсах. DZIDZIO вважає, що там може бути воротар збірної України з футболу Андрій П’ятов, а Оля Полякова переконана, що це Іван Дорн.

"Я ось слухаю версії своїх колег і думаю, що це Ані Лорак. 100 відсотків там Ані Лорак, бо коли я їй розповідав якісь непристойні історії, вона червоніла, як буряк. Ось така у вас логіка!" – "підколов" інших зіркових детективів Андрій Данилко.

Андрій Данилко, Оля Полякова і Буряк Фото: телеканал "Україна"

Щоб звузити список кандидатур, ведучий проєкту Володимир Остапчук запропонував поспілкуватись із Буряком. Однак нічого нового про свою персону герой не розповів. Утім DZIDZIO зауважив, що Буряк говорить, як фронтмен гурту "Антитіла" Тарас Тополя, а Андрієві Данилку цей голос виявився схожим на Михайла Поплавського. То хто ж насправді криється в цьому образі?

Дивіться найзірковіше і найзагадковіше на українському телебаченні шоу "Маска" щосуботи о 21:00 на телеканалі "Україна".

Раніше мі писали, що Полякова програла спір Данилку і роздяглася у прямому ефірі.

Всі подробиці в спецтемі Все про шоу "Маска"

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися