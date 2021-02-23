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54-річна Ольга Сумська показала фото без макіяжу і фільтрів: "Яка є"

Сьогодні, 19:10

Актриса показала обличчя крупним планом

Нещодавно Ольга Сумська показала, як виглядала в дитинстві і тоді шанувальники не поскупилися на компліменти. Цього разу актриса вирішила продемонструвати, як виглядає без макіяжу і фільтрів.

У себе в Instagram актриса опублікувала відео під час поїздки в поїзді. Ольга Сумська вирішила показати своє обличчя крупним планом без всяких фільтрів і косметики.

"Часто отримую повідомлення, щоб я робила Stories без фільтрів. Ось без фільтрів і без макіяжу. Друзі, можете все розглянути. Ну звичайно, з фільтрами краще, а зараз яка є", – розповіла актриса.

Ольга Сумська
Ольга Сумська
Фото: instagram.com/olgasumska

Ольга Сумська
Ольга Сумська
Фото: instagram.com/olgasumska

Нагадаємо, не так давно в Мережі розкритикували фото Ольги Сумської через захоплення фільтрами . Шанувальники порадили актрисі, не обробляти так сильно фото.

Раніше ми розповідали, що Віталій Борисюк заспівав для Ольги Сумської.

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