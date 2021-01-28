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Ольгу Фреймут не впізнали шанувальники. Ведуча змінила імідж

Сьогодні, 18:30

Ведуча розпрощалася з золотистими локонами

Телеведуча Ольга Фреймут, яка нещодавно повернулася з Мальдів, вирішила перевтілитися і перефарбувала колір волосся. Якщо раніше у знаменитості був блонд, то тепер вона обрала темно-русявий відтінок і вже похвалилася новим образом в Instagram.

На нових кадрах Ольга Фреймут постала перед фоловерами в атласній сукні на тонких бретелях. Зірка розпустила волосся і виглядала дуже витончено в домашньому інтер'єрі в спальні.

Ольга Фреймут змінила імідж
Ольга Фреймут змінила імідж
Фото: instagram.com/freimutolia

Натуральний золотистий відтінок волосся Ольги Фреймут став її візитною карткою. Саме такою її знають сотні тисяч шанувальників, але здається, настав час змін.

Оля Фреймут пофарбувала волосся
Оля Фреймут пофарбувала волосся
Фото: instagram.com/freimutolia

У новому іміджі ведуча зняла відео про те, як правильно одягати парфум.

Сьогодні новим іміджем здивував Позитив з "Время и стекло".

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