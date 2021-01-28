Ольгу Фреймут не впізнали шанувальники. Ведуча змінила імідж

Ведуча розпрощалася з золотистими локонами

Телеведуча Ольга Фреймут, яка нещодавно повернулася з Мальдів, вирішила перевтілитися і перефарбувала колір волосся. Якщо раніше у знаменитості був блонд, то тепер вона обрала темно-русявий відтінок і вже похвалилася новим образом в Instagram.

На нових кадрах Ольга Фреймут постала перед фоловерами в атласній сукні на тонких бретелях. Зірка розпустила волосся і виглядала дуже витончено в домашньому інтер'єрі в спальні.

Ольга Фреймут змінила імідж Фото: instagram.com/freimutolia

Натуральний золотистий відтінок волосся Ольги Фреймут став її візитною карткою. Саме такою її знають сотні тисяч шанувальників, але здається, настав час змін.

Оля Фреймут пофарбувала волосся Фото: instagram.com/freimutolia

У новому іміджі ведуча зняла відео про те, як правильно одягати парфум.

Сьогодні новим іміджем здивував Позитив з "Время и стекло".

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