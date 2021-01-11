Мальдіви vs ОАЕ: українські зірки розкішно відпочивають, поки в Україні локдаун

Каменських поїхала на Мальдіви, а Дорофєєва вже тиждень живе на Балі

Поки в Україні діє локдаун 2021, зірки шоу-бізнесу відпочивають зі своїми сім'ями і другими половинками. І якщо Тіна Кароль та Ольга Сумська віддають перевагу відпочинку в горах, то інші селебрітіс вирушили в теплі країни.

У цьому сезоні у наших зірок два популярних напрямки: Мальдіви і ОАЕ. Далі в матеріалі розповідаємо, де проводять час Дантес і Дорофєєва, куди поїхала Анна Різатдінова, та на якому курорті можна зустріти Олю Полякову.

Анна Різатдінова

Українська гімнастка Ганна Різатдінова, яка розлучилася з Сергієм Мельником, вирушила в Дубай. Раніше знаменитість встигла погулятися по вуличках Львова і покататися на лижах в Буковелі. Останні дні відпустки Анни пройшли в ОАЕ.

Санта Дімопулос

Фото: instagram.com/santadimopulos

Переможниця "Танців з зірками-2020" Санта Дімопулос відвезла сім'ю в Дубай. У Instagram екс- "ВІА Гра" ділиться фотографіями із пляжу, де прогулюється зі своєю донькою.

Підписникам Санта зізналася, що вибрала цю локацію для відпочинку, так як в умовах пандемії "особливо нікуди більше полетіти".

Катя Осадча

Фото: instagram.com/kosadcha

Ведуча Катерина Осадча набирається сил теж в Еміратах. Туди вона поїхала в компанії свого чоловіка Юрія Горбунова.

Оля Полякова

Фото: instagram.com/polyakovamusic

Співачка Оля Полякова разом з сім'єю теж вирушила відпочивати в теплу країну. З двома дочками і чоловіком Суперблондинка прибула на Мальдіви. У сторіс співачка вже показала кілька кадрів свого прибуття і себе в купальнику.

NK

Настя Каменських

Фото: instagram.com/kamenskux

На Мальдівах проводять час й солодка парочка Настя Каменських і Потап. Подружжя діляться в соціальних мережах фотографіями з пляжу, а в сторіс вони розповідають, чим займаються на відпочинку. Настя не упускає можливості похвалитися своїми купальниками.

NK і Потап

Фото: instagram.com/kamenskux

MONATIK

MONATIK з сім'єю

Фото: instagram.com/monatik_official

Артист Діма Монатік з дружиною Іриною і двома синами зараз насолоджується проведенням часу на Мальдівах.

У своєму Instagram-акаунті MONATIK активно ділитися фотографіями з відпустки. А напередодні співак показав, як вчить дітей плавати.

Ольга Фреймут

Фото: instagram.com/stories/freimutolia

На Мальдівах зараз і Ольга Фреймут. У Instastories ведуча показала себе і молодшу дочку Євдокію. У той час старша дочка Ольги – Злата Мітчел – залишилася в Україні, бощ покататися з гір в Буковелі.

Надя Дорофєєва

Дантес і Дорофєєва

Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

А ось співачка Дорофєєва разом із чоловіком Володимиром Дантесом полетіли на Балі. Пара живе в атмосферних апартаментах з басейном і відкритою терасою, катається на скутерах і купається в океані.

Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

Скільки коштує відпочинок в ОАЕ

Тиждень відпочинку в Дубай, наприклад, в готелі з терасою, обійдеться в 17-30 тисяч гривень. Є варіанти і дорожче, в залежності від розташування і зручностей. Готель All Inclusive може дістатися мандрівникові за 36 тисяч гривень за знижкою.

Скільки коштує відпочинок на Мальдівах

Мальдіви обійдуться порядком дорожче. Пожити тиждень на острові Діффуші можна за 65 тисяч гривень, з урахуванням знижки. В іншому вартість житла може зрости до 112 тисяч гривень в різних популярних курортних зонах.

Раніше співачка Злата Огнєвіч показала фото в купальнику на пляжі в Єгипті .

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