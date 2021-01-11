Головна Сьогодні
На головну Сьогодні
Ru  |  Ua

Мальдіви vs ОАЕ: українські зірки розкішно відпочивають, поки в Україні локдаун

Сьогодні, 13:12

Каменських поїхала на Мальдіви, а Дорофєєва вже тиждень живе на Балі

Поки в Україні діє локдаун 2021, зірки шоу-бізнесу відпочивають зі своїми сім'ями і другими половинками. І якщо Тіна Кароль та Ольга Сумська віддають перевагу відпочинку в горах, то інші селебрітіс вирушили в теплі країни.

У цьому сезоні у наших зірок два популярних напрямки: Мальдіви і ОАЕ. Далі в матеріалі розповідаємо, де проводять час Дантес і Дорофєєва, куди поїхала Анна Різатдінова, та на якому курорті можна зустріти Олю Полякову.

Анна Різатдінова

Українська гімнастка Ганна Різатдінова, яка розлучилася з Сергієм Мельником, вирушила в Дубай. Раніше знаменитість встигла погулятися по вуличках Львова і покататися на лижах в Буковелі. Останні дні відпустки Анни пройшли в ОАЕ.

, Anna Rizatdinova (@anna_rizatdinova)

Санта Дімопулос

Фото: instagram.com/santadimopulos

Переможниця "Танців з зірками-2020" Санта Дімопулос відвезла сім'ю в Дубай. У Instagram екс- "ВІА Гра" ділиться фотографіями із пляжу, де прогулюється зі своєю донькою.

Підписникам Санта зізналася, що вибрала цю локацію для відпочинку, так як в умовах пандемії "особливо нікуди більше полетіти".

Катя Осадча

Фото: instagram.com/kosadcha

Ведуча Катерина Осадча набирається сил теж в Еміратах. Туди вона поїхала в компанії свого чоловіка Юрія Горбунова.

Оля Полякова

Фото: instagram.com/polyakovamusic

Співачка Оля Полякова разом з сім'єю теж вирушила відпочивати в теплу країну. З двома дочками і чоловіком Суперблондинка прибула на Мальдіви. У сторіс співачка вже показала кілька кадрів свого прибуття і себе в купальнику.

Читайте також:
"Потрапила в моторошне місиво": Регіна Тодоренко ледь не потонула на Балі

NK

Настя Каменських
Фото: instagram.com/kamenskux

На Мальдівах проводять час й солодка парочка Настя Каменських і Потап. Подружжя діляться в соціальних мережах фотографіями з пляжу, а в сторіс вони розповідають, чим займаються на відпочинку. Настя не упускає можливості похвалитися своїми купальниками.

NK і Потап
Фото: instagram.com/kamenskux

MONATIK

MONATIK з сім'єю
Фото: instagram.com/monatik_official

Артист Діма Монатік з дружиною Іриною і двома синами зараз насолоджується проведенням часу на Мальдівах.

У своєму Instagram-акаунті MONATIK активно ділитися фотографіями з відпустки. А напередодні співак показав, як вчить дітей плавати.

, Dmitriy Monatik (@monatik_official)

Ольга Фреймут

Фото: instagram.com/stories/freimutolia

На Мальдівах зараз і Ольга Фреймут. У Instastories ведуча показала себе і молодшу дочку Євдокію. У той час старша дочка Ольги – Злата Мітчел – залишилася в Україні, бощ покататися з гір в Буковелі.

Надя Дорофєєва

Дантес і Дорофєєва
Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

А ось співачка Дорофєєва разом із чоловіком Володимиром Дантесом полетіли на Балі. Пара живе в атмосферних апартаментах з басейном і відкритою терасою, катається на скутерах і купається в океані.

Фото: instagram.com/nadyadorofeeva
Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

Скільки коштує відпочинок в ОАЕ

Тиждень відпочинку в Дубай, наприклад, в готелі з терасою, обійдеться в 17-30 тисяч гривень. Є варіанти і дорожче, в залежності від розташування і зручностей. Готель All Inclusive може дістатися мандрівникові за 36 тисяч гривень за знижкою.

Скільки коштує відпочинок на Мальдівах

Мальдіви обійдуться порядком дорожче. Пожити тиждень на острові Діффуші можна за 65 тисяч гривень, з урахуванням знижки. В іншому вартість житла може зрости до 112 тисяч гривень в різних популярних курортних зонах.

Раніше співачка Злата Огнєвіч показала фото в купальнику на пляжі в Єгипті .

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися
 Читайте Segodnya.ua у Google News
Ще кілька матеріалів по темі:
Мальдіви, Карпати і Балі: де на новорічних канікулах відпочивають Кароль, Дорофєєва, Комаров та інші зірки Надя Дорофєєва показала "голі фото" на Балі "Найщасливіша людина": MONATIK показав фото з підрослими синами на Мальдівах
шоу-бізнес відпочинок зірок
Реклама

Новини партнерів

Секрет приготовления самого вкусного и полезного винегрета
Секрет приготовления самого вкусного и полезного винегрета
Экс-звезда биатлона снялась в горячей фотосессии для Playboy
Экс-звезда биатлона снялась в горячей фотосессии для Playboy
Горячо: жена Бойко поделилась откровенным фото в купальнике
Горячо: жена Бойко поделилась откровенным фото в купальнике
Чувствуете сухость во рту? Это плохой знак
Чувствуете сухость во рту? Это плохой знак

Популярні статті

Сьогодні, 09:15Events

Старий Новий рік: старовинні традиції та прикмети

Вчора, 19:33Wellness

Манікюр на карантині: як доглядати за нігтями вдома і зберегти нерви (відео)

Вчора, 18:09Шоу-бізнес

Це сталося: молода дружина Віктора Павліка вагітна (фото)

Вчора, 17:03Шоу-бізнес

Музи Алана Бадоєва: дивимося найкращі кліпи улюбленців українського кліпмейкера

Вчора, 15:09Шоу-бізнес

"Моя мама дуже тяжко хворіє": дочка Заворотнюк про стан актриси

Вчора, 13:38Техно

Чим замінити WhatsApp – 5 альтернативних месенджерів

Вчора, 09:55Стиль

5 речей, які подарувала жінкам Коко Шанель

Вчора, 06:40Психологія

Гороскоп на тиждень 10-16 січня: всі знаки зодіаку

Вчора, 05:05Психологія

Гороскоп на сьогодні 10 січня: Овни будуть сповнені сил, а Тельцям потрібно знайти час на відпочинок

9 січняEvents

Старий Новий рік: дата, історія, традиції і прикмети

9 січняШоу-бізнес

Сестра стриптизерка, кулінарні курси і дядя злочинець: все, що потрібно знати про герцогиню Кембриджську

9 січняFood

Починаємо приводити себе у форму: 5 детокс-супів, які допоможуть схуднути

9 січняШоу-бізнес

"Я занадто драматизував": учасник "Холостячки" шкодує, що не пішов з проєкту раніше

9 січняПсихологія

Гороскоп на сьогодні 9 січня: Водоліям можна експериментувати з іміджем, а Рибам – правильно розподіляти навантаження

8 січняFood

Закуски на Старий Новий рік 2021: ТОП-7 рецептів

8 січняFun

Закусочну на честь Сталіна відкрили у Москві. Подають "шаурму від Берії та Хрущова" (фото)

Новини партнерів

И тесты не нужны: как самостоятельно обнаружить коронавирус
И тесты не нужны: как самостоятельно обнаружить коронавирус
Не только витамин С. Чем на самом деле полезен гранат
Не только витамин С. Чем на самом деле полезен гранат
Экс-подруга Неймара - сексуальная Сорая Вучелич
Экс-подруга Неймара - сексуальная Сорая Вучелич
Пьяная вишня. Рецепт любимого шоколадного торта Лизы Глинской
Пьяная вишня. Рецепт любимого шоколадного торта Лизы Глинской
Сдуй свисток. Попов ответил бывшей, которая сейчас с Коноплей
Сдуй свисток. Попов ответил бывшей, которая сейчас с Коноплей
Топалов пожаловался на интимную жизнь с Региной Тодоренко
Топалов пожаловался на интимную жизнь с Региной Тодоренко
Нежный, как крем. Как приготовить медовик
Нежный, как крем. Как приготовить медовик
«Силиконовая» красотка из UFC представила откровенный календарь
«Силиконовая» красотка из UFC представила откровенный календарь

Ми оновили правила збору та зберігання персональних даних

Ви можете ознайомитисЬ зі змінами в політиці конфіденційності. Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з оновленими правилами і даєте дозвіл на використання файлів cookie.

Прийняти