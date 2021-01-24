"Отримала вирок": Маша Єфросиніна розповіла, як в 22 роки дізналася, що не зможе народити
Ведучій поставили діагноз "безпліддя"
41-річна Маша Єфросиніна, яка заразилася коронавірусом, виховує сина і дочку. Але колись телеведучій поставили страшний діагноз – безпліддя. Відверто про це зірка розповіла своїм підписникам в Instagram.
Напередодні в сторіс Маша відповідала на запитання шанувальників, перед цим запропонувавши написати відомі їм факти про Єфросиніну. Потім ведуча спростовувала або підтверджувала їх.
Так, Марії повідомили, що вона не зможе стати матір'ю.
"Мені було 22. На той час я вже три роки, як вела ранкове шоу. Три роки, як вставала о 4:30 ранку, закінчувала університет і спала по 3-4 години на добу. Мій цикл повністю зник на півтора року від такого ритму життя. Я набрала свої перші 10 кг. І отримала вирок: навряд чи коли-небудь завагітнію", – розповіла ведуча.
Пізніше Маша Єфросиніна все ж народила своєму чоловікові Тимуру Хромаєву двох дітей – Нану і Сашу.
Раніше Маша Єфросиніна показала, як вона змінювалася за час роботи на телебаченні – архівні фото.
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