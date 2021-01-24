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"Отримала вирок": Маша Єфросиніна розповіла, як в 22 роки дізналася, що не зможе народити

Сьогодні, 13:55

Ведучій поставили діагноз "безпліддя"

41-річна Маша Єфросиніна, яка заразилася коронавірусом, виховує сина і дочку. Але колись телеведучій поставили страшний діагноз – безпліддя. Відверто про це зірка розповіла своїм підписникам в Instagram.

Напередодні в сторіс Маша відповідала на запитання шанувальників, перед цим запропонувавши написати відомі їм факти про Єфросиніну. Потім ведуча спростовувала або підтверджувала їх.

Маша Єфросиніна
Маша Єфросиніна
Фото: instagram.com/mashaefrosinina

Так, Марії повідомили, що вона не зможе стати матір'ю.

Скріншот: instagram.com/mashaefrosinina

"Мені було 22. На той час я вже три роки, як вела ранкове шоу. Три роки, як вставала о 4:30 ранку, закінчувала університет і спала по 3-4 години на добу. Мій цикл повністю зник на півтора року від такого ритму життя. Я набрала свої перші 10 кг. І отримала вирок: навряд чи коли-небудь завагітнію", – розповіла ведуча.

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Пізніше Маша Єфросиніна все ж народила своєму чоловікові Тимуру Хромаєву двох дітей – Нану і Сашу.


Маша Єфросиніна з донькою Наною і чоловіком Тимуром
Маша Єфросиніна з донькою Наною і чоловіком Тимуром
Фото: instagram.com/mashaefrosinina

Маша Єфросиніна з сином
Маша Єфросиніна з сином
Фото: instagram.com/mashaefrosinina

Раніше Маша Єфросиніна показала, як вона змінювалася за час роботи на телебаченні – архівні фото.

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