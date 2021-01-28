Ольгу Фреймут не узнали поклонники. Ведущая сменила имидж

Ведущая распрощалась с золотистыми локонами

Телеведущая Ольга Фреймут, которая недавно вернулась с Мальдив, решила преобразиться и перекрасила цвет волос. Если раньше у знаменитости был блонд, то теперь она выбрала темно-русый оттенок и уже похвасталась новым образом в Instagram.

На новых кадрах Ольга Фреймут предстала перед подписчиками в атласном платье на тонких бретелях. Ведущая распустила волосы и выглядела очень изящно в домашнем интерьере в спальне.

Ольга Фреймут сменила имидж Фото: instagram.com/freimutolia

Натуральный золотистый оттенок волос Ольги Фреймут стал почти что ее визитной карточкой. Именно такой ее знают сотни тысяч поклонников, но кажется, наступило время перемен.

Оля Фреймут покрасила волосы Фото: instagram.com/freimutolia

В новом имидже ведущая сняла видео о том, как правильно надевать парфюм.

Сегодня новым имиджем удивил Позитив из "Время и стекло".

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