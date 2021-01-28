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Ольгу Фреймут не узнали поклонники. Ведущая сменила имидж

Сегодня, 18:30

Ведущая распрощалась с золотистыми локонами

Телеведущая Ольга Фреймут, которая недавно вернулась с Мальдив, решила преобразиться и перекрасила цвет волос. Если раньше у знаменитости был блонд, то теперь она выбрала темно-русый оттенок и уже похвасталась новым образом в Instagram.

На новых кадрах Ольга Фреймут предстала перед подписчиками в атласном платье на тонких бретелях. Ведущая распустила волосы и выглядела очень изящно в домашнем интерьере в спальне.

Ольга Фреймут сменила имидж
Ольга Фреймут сменила имидж
Фото: instagram.com/freimutolia

Натуральный золотистый оттенок волос Ольги Фреймут стал почти что ее визитной карточкой. Именно такой ее знают сотни тысяч поклонников, но кажется, наступило время перемен.

Оля Фреймут покрасила волосы
Оля Фреймут покрасила волосы
Фото: instagram.com/freimutolia

В новом имидже ведущая сняла видео о том, как правильно надевать парфюм.

Сегодня новым имиджем удивил Позитив из "Время и стекло".

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