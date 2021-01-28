Позитив з "Время и стекло" здивував підписників новим іміджем

Шанувальники не відразу впізнали артиста

Поки в Мережі обговорюють ймовірний роман екссоліста гурту "Время и стекло" Позитива зі співачкою Мішель Андраде, артист вирішить дати нову тему для розмов. Олексій Завгородній (справжнє ім'я Позитива) трохи змінив імідж.

В Instagram артист опублікував нове фото, на якому він без вусів. Шанувальники вже й забули, коли Позитив так виглядав.

"Вічно молодий", – підписав фото співак.

Позитив Фото: instagram.com/positiff

"Збрив 10 років", "18 є? А паспорт покажете?", "Ах хлопчик красунчик", "Не впізнати", – написали підписники під фото.

Нагадаємо, Мішель Андраде і Позитив стали ведучими першого випуску нового сезону "Орла і решки" й анонсували вихід нової пісні.

Раніше в Мережі обговорювали невдалу пластику Демі Мур і Кейт Мосс. Також ми розповідали, як виглядав Іраклі Макацарія до популярності.

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