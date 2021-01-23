Інтерв'ю

Сукня від ліванського дизайнера і прикраси з Мілана: Іванна Онуфрійчук розкрила подробиці весілля

Ведуча шоу "Без краватки" на телеканалі НЛО TV розповіла про найважливіші події в житті

Незважаючи на те, що минулий рік багато в чому здавався поганим, він приніс безліч подій у наші життя, допоміг ближче познайомитися з собою та зі своїми близькими, і точно не був нудним.

Так, ведуча шоу "Без краватки" на телеканалі НЛО TV Іванна Онуфрійчук, яка зібралася заміж, в 2020-му познайомила свого нареченого з сім'єю, знялася в кіно і встигла приміряти весільну сукню. Подробицями особистого життя Іванна поділилася в інтерв'ю.

Іванно, якою була твоя новорічна ніч 2021?

Казковою! Закінчення 2020-го ми з сім'єю і коханим святкували в Швейцарії (наречений Іванни Алмаз живе в Швейцарії – ред.), зняли шале з прекрасним видом на засніжені гори. І відзначали кілька Нових років – за швейцарським, українським та казахським часом (Алмаз родом з Казахстану – ред.).

Іванна Онуфрійчук з сім'єю

Фото: instagram.com/ivannaonufriichuk

Новорічну ніч ми зустріли двома сім'ями – я вирішила перед майбутнім весіллям познайомити родичів мого нареченого зі своїми. Люблю свята, коли збираються близькі, тепла душевна атмосфера, нікуди не потрібно бігти і всі обмінюються подарунками. У нас, звичайно, був багатий і різноманітний стіл, трохи ігристого і справжня домашня вечірка. Алмаз приготував для мене багато приємних подарунків, і я в черговий раз здивувалася, як чоловік може бути таким уважним і романтичним!

Розкажи про найбільш пам'ятні для тебе події минулого року?

Напевно ви не здивуєтеся, якщо я скажу, що найбільш пам'ятним був мій день народження. Мій хлопець організував прекрасне свято в спа-готелі під Львовом, поруч були близькі люди, на сцені виступав мій улюблений MONATIK, а потім сталася пропозиція руки і серця. Якщо чесно, я навіть не очікувала, що матиму настільки сильні емоції. Це був чарівний день, і я навіть люблю прокручувати його в голові як гарний фільм.

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Якщо говорити про робочі моменти, то, без сумніву, запам'ятався кожен випуск мого шоу "Без краватки". Крім того, я знялася в головній ролі в супергеройському фільмі Apple Man, який оцінила Дженніфер Еністон, і на зйомки якого нам вдалося зібрати значну суму завдяки підтримці прихильників з різних країн світу. Вже чекаю на прем'єру і відгуки про мою Дівчину-Вишню.

Іванна Онуфрійчук з нареченим

Фото: instagram.com/ivannaonufriichuk

Іванна виходить заміж за уродженця Казахстану Алмаза, з яким познайомилася в Іспанії близько двох років тому. Ведуча розповіла, що вже визначилася з датою весілля і місцем проведення.

"Дату поки не скажу, але це буде кінець лютого, і відзначати ми будемо на Мальдівах. Розглядали різні варіанти, навіть побували в Домінікані, але я просто закохана в Мальдіви, хоч з організацією весілля там не все так просто", – зізналася Онуфрійчук.

Іванна Онуфрійчук з нареченим

Фото: прес-служба

Пара має намір також відсвяткувати весілля в Україні. Імовірно, це трапиться наприкінці червня, в Києві.

"Якщо на Мальдівах ми плануємо камерне весілля, то вдома вже хочемо запросити всіх родичів і друзів", – ділиться Іванна.

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Зараз ведуча займається плануванням свята і клопотами, пов'язаними з весіллям. Іванна вже приміряла свою сукню, в якій піде під вінець, хоча і зізнається, що задумувала її не таким, як вона вийшла:

"Нещодавно я їздила на примірку весільної сукні, вперше в житті працювала з кутюр'є... Коли приїхала в Париж, зрозуміла, що вона зовсім не така, якою я собі уявляла. Звичайно, засмутилася трохи, але радує, що це не готовий виріб, з яким вже нічого не зробиш".

Телеведуча Іванна Онуфрійчук

Фото: прес-служба

А ще наречена їздила в Мілан приміряти прикраси, які також було складно вибрати.

Майбутній чоловік Іванни Онуфрійчук живе в Швейцарії. Ведуча розповіла, що ніколи не хотіла переїхати за кордон, але вони з коханим знайшли компроміс – жити на дві країни.

"Безперечно, це стрес, постійні перельоти. З одного боку, в Швейцарії я нічого не знаю, не розумію, як себе тут проявити, що робити, адже вся моя кар'єра, активність – все вдома. А з іншого, я розумію, який це кайф – життя на дві країни. Є можливість переключитися з режиму нон-стоп, зйомок, гриму, примірок, вічного руху на уповільнення, відпочинок, релакс, влаштування побуту і затишку. У цьому я бачу основну фішку життя на дві країни: це класно, якщо до цього звикнути", – поділилася Іванна.

Які твої плани на цей рік – поділися найважливішими? Чи є проєкти, які ти хочеш здійснити в цьому році?

Поки що я думаю про майбутнє весілля. У цій справі стільки турбот! А оскільки воно у нас буде розтягнуте в часі, то думати буду ще довго. Звичайно, продовжу знімати своє шоу "Без краватки", хотілося б цікаву роль в повному метрі, а ще я потихеньку почала здійснювати свою мрію-мету. Я вже говорила, що хочу займатися благодійністю, і почала зі своїх соцмереж – разом з моїми прекрасними підписниками ми допомагаємо діткам побороти страшні хвороби. Не люблю говорити перш, ніж здійсню, але я планую займатися благодійністю на серйозному рівні.

Хто з гостей цього сезону "Без краватки" більше інших розкрився, здивував тебе?

Не дуже люблю це запитання, бо всі мої гості прекрасні! Георгій Делієв здивував, я якось не сприймала його раніше окремо від образу в "Маски-шоу", Вова Остапчук багато пережив за цей рік і не боїться ділитися, Василь Вірастюк прекрасний у своїй силі і слабкості, Євген Хмара – талантище. Я зараз почну просто перераховувати всіх, тому що гості "Без краватки" для мене всі дивовижні, улюбленців немає.

Як тобі здається, в Україні ще багато чоловіків, яких хотілося б запросити в "Без краватки"? Чи це завдання не з легких?

В Україні багато неймовірних чоловіків! Інша справа, що ми запрошуємо знаменитостей, але, думаю, ще на десяток сезонів "Без краватки" точно вистачить, а там і молоде покоління підтягнеться (усміхається). А якщо серйозно, то я думала, що буде складно шукати героїв, а як запустила шоу, дізналася про багатьох українських чоловіків, про яких чомусь особливо не розповідають. Мені часто пишуть у соціальних мережах: "Іванно, спасибі за Артема, Івана, Дмитра (потрібне підкреслити), він для мене відкрився по-новому!". Тож в нашій країні вистачає Джеймсів Бондів, і я з радістю буду продовжувати знайомити глядачів з ними.

Нагадаємо, раніше ми публікували ТОП-5 відвертих фактів про телеведучу Іванну Онуфрійчук.

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