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"Маску" скинули, Буйвола впізнали – ім'я зірки (відео)

Сьогодні, 19:48

Дізнайтеся, хто переховувався за маскою найзагадковішого персонажу шоу "Маска"

Через траур 23 січня, телеканал "Україна" переніс дату виходу другого випуску шоу "Маска", прем'єра якого відбулася в минулу суботу. Нагадаємо, що новий епізод масштабного проєкту глядачі побачать наступного тижня – в суботу, 30 січня.

Однак головне викриття все ж відбулося сьогодні, ексклюзивно на телеканалі "Україна". Цілий тиждень глядачі гадали – хто ж ховається за маскою Буйвола, який, до того ж, заявив, що є п'ятим зоряним детективом шоу.

В ефірі новин "Сьогодні" стало відомо, що весь цей час Буйволом був Олег Винник!

Співак Олег Винник
Співак Олег Винник
Фото: телеканал "Україна"

"Перебувати під маскою – надзвичайно складно, але я спеціально пішов на цей крок, – каже Олег Винник. – Я дивився версії шоу "Маска" інших країн, і мені було дуже цікаво, що відчувають учасники в цих об’ємних костюмах, який там всередині світ. Ти не можеш поворухнутися, тобі дуже спекотно, все пливе, піт тече. Це розвиває терпіння. Я змінив 4 футболки, тому що буквально за 10-15 секунд перебування в костюмі вони одразу ставали мокрими. Сподіваюся, що цей досвід допоможе мені відгадувати, які знаменитості могли сховатись під масками, краще зрозуміти їх мотивацію і розшифровувати підказки".

Відео: Сьогодні

Тож уже наступної суботи, 30 січня, Олег Винник долучиться до команди зіркових детективів і разом з Олею Поляковою, NK | Настею Каменських, Андрієм Данилком і DZIDZIO відгадуватиме, які зірки замаскувались у вражаючих образах.

Дивіться другий епізод грандіозного шоу "Маска" – в наступну суботу, 30 січня, о 21:00.

Раніше ми докладно розповідали, як минув перший ефір шоу "Маска".

Всі подробиці в спецтемі Шоу Маска

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