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Номер – ваш: відомий режисер втрутився у плагіатний скандал з виступом Go_A

Сьогодні, 09:15

Український режисер-постановник Володимир Боднарчук став на захист Анастасії Михайлової, яка називає себе справжньою авторкою концертного номера

Володимир Боднарчук висловився про скандал навколо Go_A
Володимир Боднарчук висловився про скандал навколо Go_A
Фото: Сьогодні

Пристрасті навколо Go_A лише розпалюються. Поки фанати "Євробачення-2021" оговтуються після феєричного виступу колективу в першому півфіналі, українські постановники сваряться через авторство концертного номера.

Режисерка Анастасія Михайлова заявила у своєму Facebook, що в створенні постановки Go_A на "Євробаченні-2021" нібито використали її ідеї – зелену шубу, німб і бігунів.

Звинувачений хореограф Костянтин Томільченко поспішив відхреститися від усіх претензій. Каже, що у нього вийшла "абсолютно інша історія" і він "зневажає плагіат".

Несподівано втрутився в скандал і український режисер-постановник Володимир Боднарчук. За його словами, художник має дозріти до того, що повторювати за кимось нецікаво, "мати сміливість експериментувати й від експерименту отримувати справжнє задоволення".

"Зараз я хочу підтримати людину, яка робить свої перші кроки у творчості й зіткнулася з машиною, яка її переїхала", – розповідає Боднарчук у своєму Facebook.

Скріншот: Facebook | Oleg Bodnarchuk

Він також написав коментар під дописом Анастасії Михайлової:

"Я вас підтримую. Прочитавши вашу роботу, розумію, що надихалися саме нею. Зелена шуба, німб, пшениця, люди, що біжать, – це дуже знакові образи, їх інтерпретували по-своєму, але головне в ідеї – зерно, саме воно потім проростає у режисерський задум. З висоти свого досвіду розумію, що задум, який потім виріс в номер, – саме ваш".

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Володимир Боднарчук додав, що сам він до плагіату ставиться по-філософськи.

"З якогось боку навіть приємно, коли тебе цитують, – продовжує він. – Можу перерахувати десятки конкретних прикладів, коли використовували мої ідеї. На це у наших країнах ніяк не вплинути. Та й на Заході. Ніде правди діти, свого часу і мене надихали якісь ідеї, хотілося вдихнути у них нове життя".

Поки українські режисери розбираються, хто з них правий, подивіться запально виступ Go_A в першому півфіналі "Євробачення-2021".

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Джерело: Сьогодні
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