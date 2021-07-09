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Меладзе розірвав не лише сцену Atlas Weekend, а й соцмережі: як це було (відео)

Еліна Пелешенко Еліна Пелешенко Редакторка
9 липня, 11:13
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Популярний співак Валерій Меладзе Меладзе на фестивалі Atlas Weekend виконав свої найпопулярніші пісні
Валерій Меладзе виступив на Atlas Weekend
Валерій Меладзе виступив на Atlas Weekend / Фото: facebook.com/atlasweekend

Вчора на Atlas Weekend відбувся виступ одного з найбільш обговорюваних виконавців фестивалю – Валерія Меладзе . Російський співак зібрав тисячі глядачів навколо головної сцени Atlas Weekend. Шанувальники до зустрічі з артистом підготувалися – хтось прийшов у футболці з написом No Meladze, No party, а хтось взяв з собою подушку із зображенням співака. Ми зібрали відео, як українці запалювали під пісні Валерія Меладзе.

У деяких гостей фестивалю не потрібно було питати, на чий концерт вони прийшли.

А хтось вів пряму трансляцію. Якщо пропустили концерт, можна подивитися хоча б 20 хвилин.

Меладзе підспівували тисячі.

А у кого-то вчора збулася мрія дитинства.

Судячи з соцмереж, "Красиво" – одна з найулюбленіших пісень у багатьох.

А хтось вчора відчував ностальгію і згадував дитинство.

Генеральний медіа партнер Atlas Weekend – телеканал "Україна".

Раніше ми писали, що варто відвідати на Atlas Weekend.

Еліна Пелешенко
Еліна Пелешенко Редакторка

Закінчила Київський національний лінгвістичний університет за спеціальністю "перекладач іспанської мови", але завжди була цікава сфера медіа. В журналістиці 3 роки. Раніше писала для видань Clutch і Ivona.bigmir.net.

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