Меладзе розірвав не лише сцену Atlas Weekend, а й соцмережі: як це було (відео)

Вчора на Atlas Weekend відбувся виступ одного з найбільш обговорюваних виконавців фестивалю – Валерія Меладзе . Російський співак зібрав тисячі глядачів навколо головної сцени Atlas Weekend. Шанувальники до зустрічі з артистом підготувалися – хтось прийшов у футболці з написом No Meladze, No party, а хтось взяв з собою подушку із зображенням співака. Ми зібрали відео, як українці запалювали під пісні Валерія Меладзе.
У деяких гостей фестивалю не потрібно було питати, на чий концерт вони прийшли.
А хтось вів пряму трансляцію. Якщо пропустили концерт, можна подивитися хоча б 20 хвилин.
Меладзе підспівували тисячі.
А у кого-то вчора збулася мрія дитинства.
Судячи з соцмереж, "Красиво" – одна з найулюбленіших пісень у багатьох.
А хтось вчора відчував ностальгію і згадував дитинство.
Генеральний медіа партнер Atlas Weekend – телеканал "Україна".
Раніше ми писали, що варто відвідати на Atlas Weekend.