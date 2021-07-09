Меладзе розірвав не лише сцену Atlas Weekend, а й соцмережі: як це було (відео)

Популярний співак Валерій Меладзе Меладзе на фестивалі Atlas Weekend виконав свої найпопулярніші пісні

Валерій Меладзе виступив на Atlas Weekend / Фото: facebook.com/atlasweekend

Вчора на Atlas Weekend відбувся виступ одного з найбільш обговорюваних виконавців фестивалю – Валерія Меладзе . Російський співак зібрав тисячі глядачів навколо головної сцени Atlas Weekend. Шанувальники до зустрічі з артистом підготувалися – хтось прийшов у футболці з написом No Meladze, No party, а хтось взяв з собою подушку із зображенням співака. Ми зібрали відео, як українці запалювали під пісні Валерія Меладзе.

У деяких гостей фестивалю не потрібно було питати, на чий концерт вони прийшли.

А хтось вів пряму трансляцію. Якщо пропустили концерт, можна подивитися хоча б 20 хвилин.

Меладзе підспівували тисячі.

А у кого-то вчора збулася мрія дитинства.

Судячи з соцмереж, "Красиво" – одна з найулюбленіших пісень у багатьох.

А хтось вчора відчував ностальгію і згадував дитинство.

Генеральний медіа партнер Atlas Weekend – телеканал "Україна".

Раніше ми писали, що варто відвідати на Atlas Weekend.