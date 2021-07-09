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Меладзе розлючено покинув сцену Atlas Weekend в перші хвилини виступу. Але потім повернувся (відео)

Ліліана Григорак Ліліана Григорак Редакторка проєкту NO STRESS
9 липня, 07:00
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Проблеми були з неробочим мікрофоном, який він йшов замінити. Але протягом виступу форс-мажор повторився ще двічі

Четвертий день Atlas Weekend не пройшов без "пригод". На третьому дні заходу Джамала забула слова пісні, а у Валерія Меладзе на четвертому – сталися неполадки зі звуком.

Російський співак зібрав тисячі глядачів навколо головної сцени легендарного фестивалю. "Я бачив багато людей, але щоб був такий прийом – це фантастика", – сказав він.

Але перші хвилини на сцені в артиста був неробочий мікрофон, тож привітальний перформанс, який звикли влаштовувати зірки – провалився. Він проспівав декілька секунд, після чого звук зник і він відправився за сцену по інший мікрофон.

Аналогічних поламок було ще дві протягом концерту, але глядачі підтримували аплодисментами співака з огляду на незручності технічного формату.

Під час виступу Валерій Меладзе давав право голосу глядачам, щодо порядку виконання пісень. Фаворитами шанувальників були хіти зі старих альбомів: "Текила-любовь","Красиво" та "Иностранец".

До співака під кінець виступу приєднався гурт "ВІА Гра", який був сюрпризом для глядачів та виконав дві пісні – "Океан" та "Притяженья больше нет". Після останньої, Валерій Меладзе зазначив – "Шкода, що у нас немає третьої пісні".

Генеральний медіапартнер Atlas Weekend – телеканал "Україна".

Нещодавно ми розповіли, як пройшов перший день Atlas Weekend і чиї виступили легендарних артистів на заході не варто пропускати.

Ліліана Григорак
Ліліана Григорак Редакторка проєкту NO STRESS

Закінчила бакалаврат НПУ ім. М. П. Драгоманова за спеціальністю редактор ЗМІ. Досвід роботи в журналістиці - від 1 року. Працювала у виданнях "Великий Київ" й #Шотам. Автор найдорожчих текстів на сайті "Сьогодні" в прямому сенсі слова. Пише для рубрики "Найдорожче" та NO STRESS.

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