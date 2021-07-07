Потап поцілувався з Позитивом на Atlas Weekend (відео)

Другий день популярного музичного фестивалю Atlas Weekend не обійшовся без сюпризів від українських зірок

Потап і Позитив поцілувалися в губи на Atlas Weekend / Фото: instagram.com/positiff

Цього року Atlas Weekend запам'ятається не тільки яскравими номерами, але і поцілунками зірок . У другий день музичного фестивалю Потап і Позитив вирішили відзначити Всесвітній день поцілунків, який святкувався вчора. Учасники групи MOZGI поцілувалися на очах багатотисячної юрби.

Ми останні мужики в шоу-бізнесі, – заявив Потап і поцілував свого колегу по групі.

Нагадаємо, в перший день фестивалю Atlas Weekend співак MELOVIN зробив камінг-аут, а саме поцілувався на сцені з дівчиною і з хлопцем . пПзніше в Instagram співак повідомив про свою бісексуальність, а канал М1 захейтив за те, що останній вирізав зі свого ефіру поцілунки на сцені. Незабаром директор каналу Сергій Перцев заявив, що поцілунок артиста не вирізали, а просто перфоманс заздалегідь не затвердили з режисером. Через кілька годин в YouTube-акаунті каналу з'явилося відео з того самого виступу. Але і це не сподобалося прихильникам MELOVIN – поцілунок співака з дівчиною в кадр не потрапив, на відміну від поцілунку з хлопцем. У коментарях до відео користувачі пишуть, що через приховану частину перфомансу весь його сенс втрачається.

Зірки розповіла про свої перші поцілунки – подробиці в сюжеті:

Раніше ми писали, що варто відвідати на фестивалі Atlas Weekend.