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Потап поцілувався з Позитивом на Atlas Weekend (відео)

Еліна Пелешенко Еліна Пелешенко Редакторка
7 липня, 09:28
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Другий день популярного музичного фестивалю Atlas Weekend не обійшовся без сюпризів від українських зірок
Потап і Позитив поцілувалися в губи на Atlas Weekend
Потап і Позитив поцілувалися в губи на Atlas Weekend / Фото: instagram.com/positiff

Цього року Atlas Weekend запам'ятається не тільки яскравими номерами, але і поцілунками зірок . У другий день музичного фестивалю Потап і Позитив вирішили відзначити Всесвітній день поцілунків, який святкувався вчора. Учасники групи MOZGI поцілувалися на очах багатотисячної юрби.

Ми останні мужики в шоу-бізнесі, – заявив Потап і поцілував свого колегу по групі.

Нагадаємо, в перший день фестивалю Atlas Weekend співак MELOVIN зробив камінг-аут, а саме поцілувався на сцені з дівчиною і з хлопцем . пПзніше в Instagram співак повідомив про свою бісексуальність, а канал М1 захейтив за те, що останній вирізав зі свого ефіру поцілунки на сцені. Незабаром директор каналу Сергій Перцев заявив, що поцілунок артиста не вирізали, а просто перфоманс заздалегідь не затвердили з режисером. Через кілька годин в YouTube-акаунті каналу з'явилося відео з того самого виступу. Але і це не сподобалося прихильникам MELOVIN – поцілунок співака з дівчиною в кадр не потрапив, на відміну від поцілунку з хлопцем. У коментарях до відео користувачі пишуть, що через приховану частину перфомансу весь його сенс втрачається.

Зірки розповіла про свої перші поцілунки – подробиці в сюжеті:

Раніше ми писали, що варто відвідати на фестивалі Atlas Weekend.

Еліна Пелешенко
Еліна Пелешенко Редакторка

Закінчила Київський національний лінгвістичний університет за спеціальністю "перекладач іспанської мови", але завжди була цікава сфера медіа. В журналістиці 3 роки. Раніше писала для видань Clutch і Ivona.bigmir.net.

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