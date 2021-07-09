Вєрка Сердючка привселюдно зняла зірку з голови на сцені Atlas Weekend (відео)

В цей момент артистка запропонувала загадати бажання гостям фестивалю, а її мама розгулювала з шапкою на сцені

Поки у Валерія Меладзе технічні проблеми на фестивалі, а Джамала забула слова пісні, Вєрка Сердючка дає можливість гостям Atlas Weekend здійснювати свої мрії. У кінці виступу 8 липня вона зняла легендарну зірку з голови зі словами – "Я зараз зніму верх, а ви загадаєте бажання".

Світло на сцені погасло, виднілася лише її тінь і лише потім Вєрка Сердючка віддала шапку мамі та зникла зі сцени. Опісля бенд артистки продовжив танці, а її мама тримала шапку в руці та пританцьовувала.

Нагадаємо, що в 2017 році Вєрка Сердючка та її бенд також "розривали" сцену Atlas Weekend. Перед виступом на сцені у 2021 році зірка зізналася, що їй не вистачало цього фестивалю в житті – "Лютий Атлас! Я сумувала".

Генеральний медіапартнер Atlas Weekend – телеканал "Україна".

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