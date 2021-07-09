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No Meladze, No Party: как украинцы зажигали на концерте Валерия Меладзе (видео)

Элина Пелешенко Элина Пелешенко Редактор
9 июля, 11:13
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Популярный певец Валерий Меладзе Меладзе на фестивале Atlas Weekend исполнил свои самые популярные песни
Валерий Меладзе выступил на Atlas Weekend
Валерий Меладзе выступил на Atlas Weekend / Фото: facebook.com/atlasweekend

Вчера на Atlas Weekend состоялось выступление одного из самых обсуждаемых исполнителей фестиваля – Валерия Меладзе. Российский певец собрал тысячи зрителей вокруг главной сцены Atlas Weekend. Поклонники ко встречи с артистом подготовились – кто-то пришел в футболке с надписью No Meladze, No party, а кто-то взял с собой подушку с изображением певца. Мы собрали видео, как украинцы зажигали под песни Валерия Меладзе.

У некоторых гостей фестиваля не нужно было спрашивать, на чей концерт они пришли.

А кто-то вел прямую трансляция. Если пропустили концерт, можно посмотреть хотя бы 20 минут.

Меладзе подпевали тысячи.

А у кого-то вчера сбылась мечта детства.

Судя по соцсетям, "Красиво" – одна из самых любимых песен у многих.

А кто-то вчера ностальгировал и вспоминал детство.

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Элина Пелешенко
Элина Пелешенко Редактор

Окончила Киевский национальный лингвистический университет по специальности "переводчик испанского языка", но всегда была интересна сфера медиа. В журналистике 3 года. Ранее писала для изданий Clutch и Ivona.bigmir.net.

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Проблема, которую подняла Ани Лорак, известна и она существует. Ни для кого здесь нет ничего нового. То, что она предметно намекнула об отношениях с продюсером, нет. Мне ничего не было на этот счет известно. Но я понимала, что в шоу-бизнесе это есть.

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