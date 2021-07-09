No Meladze, No Party: как украинцы зажигали на концерте Валерия Меладзе (видео)

Популярный певец Валерий Меладзе Меладзе на фестивале Atlas Weekend исполнил свои самые популярные песни

Валерий Меладзе выступил на Atlas Weekend / Фото: facebook.com/atlasweekend

Вчера на Atlas Weekend состоялось выступление одного из самых обсуждаемых исполнителей фестиваля – Валерия Меладзе. Российский певец собрал тысячи зрителей вокруг главной сцены Atlas Weekend. Поклонники ко встречи с артистом подготовились – кто-то пришел в футболке с надписью No Meladze, No party, а кто-то взял с собой подушку с изображением певца. Мы собрали видео, как украинцы зажигали под песни Валерия Меладзе.

У некоторых гостей фестиваля не нужно было спрашивать, на чей концерт они пришли.

А кто-то вел прямую трансляция. Если пропустили концерт, можно посмотреть хотя бы 20 минут.

Меладзе подпевали тысячи.

А у кого-то вчера сбылась мечта детства.

Судя по соцсетям, "Красиво" – одна из самых любимых песен у многих.

А кто-то вчера ностальгировал и вспоминал детство.