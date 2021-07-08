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Забуті слова пісні, Alyona Alyona та відверте вбрання: як виступила Джамала на Atlas Weekend (відео)

Ліліана Григорак Ліліана Григорак Редакторка проєкту NO STRESS
8 липня, 07:39
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Зірка розчулила публіку емоційним виконання хітів! На сцені не знаходила собі місця: моментами сиділа на підлозі спустивши ноги, а також біля барабанщика

Поки шанувальники Тіни Кароль обговорюють її cyber show на 55 хвилин, яке назвали "сольником" – Джамала виступала на третьому дні фестивалю ще довше – понад 60 хвилин.

Для Atlas Weekend зірка обрала шкіряні ковбойські штани. А ще відвертий топ, який підкреслював її прес, також виднівся яскравий бюстгальтер.



Емоційність Джамали зашкалювала, помітно було, що співачка вжилася в роль пісень на всі 100%. Моментами зірка змінювала звичне розміщення та сиділа на сцені спустивши ноги, а також біля барабанщика.

Під час виступу однієї з пісень Джамала забула слова. Про це відверто зізналася глядачам.



Приємною неочікуваністю був вихід реперки Alyona Alyona, яка заспівала з Джамалою дві пісні. Першу – "Жалі", Alyona Alyona зауважила, що це дебютне виконання композиції наживо, а другу – "Забирай".

Генеральний медіа партнер Atlas Weekend – телеканал "Україна".

Дізнайтеся також, як Джамала схудла після пологів та інші зірки.

Нещодавно ми розповіли, як пройшов дебютний день Atlas Weekend. А також про "ВІА Гру", яка буде виступати 8 липня з Валерієм Меладзе на фестивалі.

Ліліана Григорак
Ліліана Григорак Редакторка проєкту NO STRESS

Закінчила бакалаврат НПУ ім. М. П. Драгоманова за спеціальністю редактор ЗМІ. Досвід роботи в журналістиці - від 1 року. Працювала у виданнях "Великий Київ" й #Шотам. Автор найдорожчих текстів на сайті "Сьогодні" в прямому сенсі слова. Пише для рубрики "Найдорожче" та NO STRESS.

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