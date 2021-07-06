Як пройшов перший день Atlas Weekend і що варто відвідати на фестивалі

Не обійшлося без джунглів, тисячі гостей та активностей за одну відмітку в Інстаграм, які підіймають рівень дофаміну в крові

Atlas Weekend-2021

Atlas Weekend – масштабний фестиваль, який щорічно проводять у Києві. У 2021 році він відбудеться у форматі Friends Editions – лише з українськими та СНД артистами і з обмеженою кількість гостей. Ми відвідали перший день заходу 5 липня та готові поділитися враженнями. Скільки було гостей на фесті, хто "розірвав" сцену та які фотозони, бари та фудкорти радимо відвідати – дізнайтеся в репортажі. Спойлер: знайшли локальну Амазонку, а ще охочих на дійстві підіймають вище землі для селфі.

Яка атмосфера на заході?

Перші секунди перебування на Atlas Weekend натякають, що дійство абстрагує від буденності і тут знають, як викликати реакцію "вау". Бо після секюріті ви потрапляєте до зони інста-локацій біля фонтану, що на ВДНГ. На одній з яких пропонують одразу осідлати мотоцикл. Але про них згодом.

Лайнап AW-2021 багатьох шанувальників шокував! Бо побачити в переліку більшість українських зірок – ніхто не очікував. Змиритися з цим фактом потенційним гостям фесту було складно, і вони не приховували це в коментарях в соціальних мереж Atlas Weekend.

Atlas Weekend-2021 / Фото: Сьогодні

Але захід в дебютний день відвідало тисячі людей! Їх прихід – автоматичне освідчення в любові українській музиці. І, звісно, поверненню офлайнового AW та неочікуваного лайнапу. Тож на центральній доріжці, яка вела до шести сцен та фудкортів рух людей не завершувався. Це був безперервний потік шанувальників фестивалю, які готові до нових вражень.

Відвідувачі Atlas Weekend-2021 / Фото: Сьогодні

Кожна з шести сцен збирала свою аудиторію! Але, єдиний майданчик, де можна було побачити всіх – Main Stage.

В 16:30 гостей біля сцени було мінімум, а після 19:00 – місця ставало все менше. А це і не дивно, бо попереду чекали легендарні виходи. Один із яких – кібершоу Тіни Кароль. Чули про вислів "рознести" сцену? Так ось, співачка застосувала його на практиці – здивувала глядачів трюками на мотоциклі, зі змією, водоспадом і не без спецефектів. Як пройшли її 55 хв на сцені – читайте тут.

Кількість відвідувачів фестивалю біля Main Stage о 16:30 / Фото: Сьогодні

Кількість відвідувачів фестивалю біля Main Stage о 19:30 / Фото: Сьогодні

Але не виступами єдиними – на гостей фесту чекали фуд-корти, бари, інста-зони, розваги та благодійні корнери. ТОП-місцями ділимося далі для зручного планування відпочинку на Atlas Weekend.

Які фотозони відвідати?

Без фото не обходиться жоден фестиваль! Погоджуєтеся? Ми обрали 5 інста-місць, де рекомендуємо зробити селфі та зберегти його на пам’ять.

Завітайте до інста-локації, де пропонують осідлати мотоцикл та зробити фото. За це ще й наліпку отримаєте! Вона знаходиться неподалік фонтану, який розташований біля входу на ВДНГ. Словом, не єдиним мотоциклом Тіни Кароль на сцені!

Фотозона на Atlas Weekend-2021 / Фото: Сьогодні

Бренд Боржомі підготував більше, ніж фотозону, а естетичний простір джунглів Амазонки: тут є фонтан та власний DJ з релаксовим сетом. Словом, на цій терасі можна абстрагуватися від шуму фестивалю лише декілька хвилин. Але ходімо далі!

Інста-зона Borjomi / Фото: Сьогодні

Інста-зона Borjomi / Фото: Сьогодні

Як щодо підвісної трибуни на якій вас піднімуть орієнтовно на два метри вгору, щоб ви зробили селфі? Послуга безкоштовна – достатньо лише підписатися на бренд в Instagram та додати одну відмітку в сторіс. Цей варіант для тих, кому набридли фотокартки на землі. Знаходиться інста-трибуна біля сцени East Stage.

Фотозона на Atlas Weekend-2021 / Фото: Сьогодні

Наступна фотозона нагадує картину, де ви можете стати основним персонажем полотна під назвою Atlas Weekend. Знаходиться інсталяція біля сцени North Stage.

Фотозона на Atlas Weekend-2021 / Фото: Сьогодні

Останню інста-зону оцінять люди, які ще не встигли відправитися у відпустку. Влаштуйте її на фестивалі, хоча б на декілька хвилин!

Фотозона на Atlas Weekend-2021 / Фото: Сьогодні

Про інста-місця – ви знаєте. А де випити?

Дрінк-пропозицій на Atlas Weekend більше, ніж "точок" із їжею! Виокремили найкрутіші бари, де рекомендуємо випити коктейль між виступами.

1 – бар із терасою Jameson біля Main Stage. Козир місця – розташування: зможете замовити напій і водночас насолоджуватися виступами.

Бар від Jameson на Atlas Weekend-2021 / Фото: Сьогодні

2 – корнер з випивкою навпроти Main Stage. Це козирне місце, яке знаходиться в серці поля. Бар розмістили на підвищенні, тож ви буде стояти на висоті та дивитися виступи зірок. Найкращі кадри та вигляд на сцену – однозначно тут.

Корнер із випивкою біля Main Stage / Фото: Сьогодні

3 – Beefeater London. Фестивальний бар для тих, хто хоче тиші, якої біля Jameson (згаданого вище) немає та любить джин. Бо знаходиться він посеред фудкорту подалі від сцен.

Бар від Beefeater на Atlas Weekend-2021 / Фото: Сьогодні

4 – бар Jameson з другим поверхом, де розмістили балкон. І його козир – це, звісно, можливість піднятися вище та спостерігати за ритмом фестивалю. Бо корнер віскі знаходить на початку центральної стежки, яка веде до усіх сцен.

Бар від Jameson на Atlas Weekend-2021 / Фото: Сьогодні

5 – бар із настроями відпочинку – Havana Club. Рекомендуємо з нього розпочинати святкування фестивалю з літніми коктейлями.

Бар Havana Club на Atlas Weekend-2021 / Фото: Сьогодні

І не без їжі!

Про десятки фудкортів згадувати не будемо – виокремимо найкращі, де можна замовити ланч. Без цього не обійдеться, адже танцями нагуляєте апетит!

Завітайте в "Білий налив", "Реберню", "Cушию", "Альтруїст", "Салатейру", "Піта Grill", "Одеський привоз", Pie Spot, Dos Amigos, Black Burger.

А за кавою та десертом в Come and stay, Yellow cup coffee та Buck Coffee.

Куди ще радимо завітати?

Не проходьте корнери громадських організацій! Там знайомлять гостей з проблемами суспільства, а також варіантами їх вирішення. В одній з них гості фестивалю могли здати тест на віл, а безкоштовним бонусом для всіх були презервативи та лубриканти. Ще відмітили корнер, мета якого – познайомити відвідувачів із шрифтом Брайля та показати в якому становищі живуть люди з проблемами зору. Спершу бажаючі отримували згаданий шрифт, а також передбачення, яке ним написане, його потрібно було розшифрувати. Інші мали змогу пройти зону із перешкодами наосліп, які щодня долають люди з проблемами зору.

Корнер медичної допомоги / Фото: Сьогодні

Якщо ви з малечею, то завітайте на дитячий майданчик з безкоштовними розвагами для найменших: батутами, аніматорами та зонами для відпочинку. Для любителів спорту розташувати баскетбольний майданчик та трибуни для вболівальників.

Нещодавно ми розповіли, як безкоштовно потрапити на Atlas Weekend.