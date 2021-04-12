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NK злякала шанувальників в позі лежачи: Що ви курите?

Сьогодні, 10:16

Співачка опублікувала неоднозначне фото

Настя Каменських, яку раніше розкритикували за фотографію в купальнику, спантеличила шанувальників новим знімком. У своєму Instagram-профілі співачка виклала майже філософський пост. Але багатьох збентежив кадр.

На фото NK лежить прямо на асфальті, піднявши ноги і прикривши обличчя капелюхом.

"Кожному етапу в своєму житті потрібно бути вдячним! Нехай не легко, нехай, штормить всередині! І здається все таким дивним і незрозумілим, але це твій шлях і він прекрасний по-своєму", – написала артистка.

NK
Фото: instagram.com/kamenskux

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Хтось із користувачів мережі не зрозумів посилу Насті. У коментарях їй написали: "Що ви курите?", "Боже мій, ще що придумає", "Що за виконання?", "Десята піна колада вже була зайвою".

Нагадаємо, що Настя Каменських запустила своє реаліті-шоу – "Девочки рулят". Вона зібрала невелику компанію близьких їй людей і відправилася із ними в Мексику.

У першому випуску Настя показала, як вона зі своїми "дівчатками" заселяється на віллу.

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