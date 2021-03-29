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ЗМІ розкрили вартість двоповерхового особняка Насті Каменських і Потапа (фото)

Сьогодні, 12:32

Подружжя живе по сусідству з Юрієм Горбуновим та Катею Осадчою

Зіркова парочка артистів Настя Каменських і Потап, якого Оля Полякова впізнала як Носорога на шоу "Маска", не раз показували інтер'єри свого гарного будинку в соцмережах. У розкішному особняку, який знаходиться в містечку "Сонячна долина", подружжя переїхало після весілля. Тепер же стала відома вартість житла артистів.

Як повідомляється в програмі "викриття" на YouTube-каналаі Kyiv LIVE, на сьогодні ринкова ціна такої нерухомості – близько мільйона доларів. При цьому власником землі є Потап ще з 2017 року.

Потап і Настя Каменських
Потап і Настя Каменських
Фото: instagram.com/kamenskux

Настя Каменських і Потап живуть по сусідству з телеведучим Юрієм Горбуновим та Катериною Осадчою. Будинки знаходяться прямо поруч, отже зірки часто ходять одне до одного в гості. До того ж Потап – хрещений батько сина Юрія Горбунова.

Скріншот / YouTube Kyiv LIVE

У будинку Потапа і Насті Каменських два поверхи й величезна мансарда зі скляними стінами. Також є невеликий басейн і зона для відпочинку.

Скріншот / YouTube Kyiv LIVE

Вартість будинку Юрія Горбунова і Катерини Осадчої теж коштує приблизно мільйон доларів.

На своїй території подружжя розмістили два будинки – двоповерховий для себе і гостьовий. Також на території є дитячий майданчик, простора галявина і гойдалки.

Скріншот / YouTube Kyiv LIVE

Зазначається, що найнижча ціна на будинки в котеджному містечку починається від 500 тисяч доларів.

Раніше в кліпі Насті Каменських знайшли масонські символи.

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