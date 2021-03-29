ЗМІ розкрили вартість двоповерхового особняка Насті Каменських і Потапа (фото)
Подружжя живе по сусідству з Юрієм Горбуновим та Катею Осадчою
Зіркова парочка артистів Настя Каменських і Потап, якого Оля Полякова впізнала як Носорога на шоу "Маска", не раз показували інтер'єри свого гарного будинку в соцмережах. У розкішному особняку, який знаходиться в містечку "Сонячна долина", подружжя переїхало після весілля. Тепер же стала відома вартість житла артистів.
Як повідомляється в програмі "викриття" на YouTube-каналаі Kyiv LIVE, на сьогодні ринкова ціна такої нерухомості – близько мільйона доларів. При цьому власником землі є Потап ще з 2017 року.
Настя Каменських і Потап живуть по сусідству з телеведучим Юрієм Горбуновим та Катериною Осадчою. Будинки знаходяться прямо поруч, отже зірки часто ходять одне до одного в гості. До того ж Потап – хрещений батько сина Юрія Горбунова.
У будинку Потапа і Насті Каменських два поверхи й величезна мансарда зі скляними стінами. Також є невеликий басейн і зона для відпочинку.
Вартість будинку Юрія Горбунова і Катерини Осадчої теж коштує приблизно мільйон доларів.
На своїй території подружжя розмістили два будинки – двоповерховий для себе і гостьовий. Також на території є дитячий майданчик, простора галявина і гойдалки.
Зазначається, що найнижча ціна на будинки в котеджному містечку починається від 500 тисяч доларів.
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