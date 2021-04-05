На NK накинулися в Мережі за фото у купальнику: Що ще їй залишилося показати?

Співачка похвалилася фігурою в яскравому бікіні

Настя Каменських, яка влаштувала танці у ванні на сцені гіпершоу "Маска", показала фігуру в купальнику. Співачка зайнята зйомками власного шоу, які проходять в Мексиці, і зайвий раз не проти одягти бікіні.

На знімку, опублікованому в Instagram Насті, вона стоїть в роздільному тай-дай купальнику і з зібраним у пучок волоссям. "Вид на сад", – коротко підписала фотографію NK.

NK

Фото: instagram.com/kamenskux

Користувачі мережі не оцінили кадр: "Ну, якось не дуже", "Соромлюся запитати, для чого це фото", "Занадто вже!! Що ще їй залишилося показати?", "Буває і краще, а тут так собі".

Але не всі так категорично налаштовані по відношенню до Насті, багато її шанувальників написали під постом такі коментарі: "Красуня!", "Просто вогонь", "Дівчино, вам не соромно бути такою гарною?".

Нагадаємо, що недавно ЗМІ розкрили вартість двоповерхового особняка Насті Каменських і Потапа.

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися