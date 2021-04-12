NK испугала поклонников в позе лежа: Что вы курите?

Певица опубликовала неоднозначное фото

Настя Каменских, которую ранее раскритиковали за фотографию в купальнике, озадачила поклонников новым снимком. В своем Instagram-профиле певица выложила почти философский пост. Но многих смутил кадр.

На фото NK лежит прямо на асфальте, подняв ноги и прикрыв лицо шляпой.

"Каждому этапу в своей жизни нужно быть благодарным! Пусть не легко, пусть, штормит внутри! И кажется все таким странным и не понятным, но это твой путь и он прекрасен по-своему", – написала артистка.

NK

Фото: instagram.com/kamenskux

Кто-то из пользователей сети не понял посыла Насти. В комментариях ей написали: "Что вы курите?", "Боже мой, еще что придумает", "Что за исполнение?", "Десятая пина колада уже была лишней".

Напомним, что Настя Каменских запустила свое реалити-шоу – "Девочки рулят". Она собрала небольшую компанию близких ей людей и отправилась с ними в Мексику.

В первом выпуске Настя показала, как она со своими "девочками" заселяется на виллу.

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