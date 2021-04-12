Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

NK испугала поклонников в позе лежа: Что вы курите?

Сегодня, 10:16

Певица опубликовала неоднозначное фото

Настя Каменских, которую ранее раскритиковали за фотографию в купальнике, озадачила поклонников новым снимком. В своем Instagram-профиле певица выложила почти философский пост. Но многих смутил кадр.

На фото NK лежит прямо на асфальте, подняв ноги и прикрыв лицо шляпой.

"Каждому этапу в своей жизни нужно быть благодарным! Пусть не легко, пусть, штормит внутри! И кажется все таким странным и не понятным, но это твой путь и он прекрасен по-своему", – написала артистка.

NK
Фото: instagram.com/kamenskux

Читайте также:
СМИ раскрыли стоимость двухэтажного особняка Насти Каменских и Потапа (фото)

Кто-то из пользователей сети не понял посыла Насти. В комментариях ей написали: "Что вы курите?", "Боже мой, еще что придумает", "Что за исполнение?", "Десятая пина колада уже была лишней".

Напомним, что Настя Каменских запустила свое реалити-шоу – "Девочки рулят". Она собрала небольшую компанию близких ей людей и отправилась с ними в Мексику.

В первом выпуске Настя показала, как она со своими "девочками" заселяется на виллу.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
Такая разная: все образы NK на гипершоу Маска Настя Каменских выпустила свое реалити-шоу, где показала ссору с Потапом (видео) Всем все нравится: MARUV, Астафьева и другие звезды рассказали, как близкие реагируют на их голые фото
Настя Каменских NK
Реклама

Новости партнеров

В Днепре на Новом мосту снова разделась девушка
В Днепре на Новом мосту снова разделась девушка
В Шанхае стартовало ЭКСПО индустрии туризма
В Шанхае стартовало ЭКСПО индустрии туризма
В Днепре на Новом мосту снова разделась девушка
В Днепре на Новом мосту снова разделась девушка
В Шанхае стартовало ЭКСПО индустрии туризма
В Шанхае стартовало ЭКСПО индустрии туризма

Популярные статьи

Сегодня, 05:40Психо

Гороскоп на сегодня 12 апреля для всех знаков зодиака: Рыбы, вашей энергии хватит на все!

Вчера, 13:39Звездно

Галкин показал редкое фото Пугачевой с ее дочками

Вчера, 09:00Блог

Как нужно хранить кофе, чтобы он не растерял свой аромат и вкус

Вчера, 06:40Психо

Гороскоп на неделю 11-17 апреля: все знаки зодиака

Вчера, 05:16Психо

Гороскоп на сегодня 11 апреля для всех знаков зодиака: Рак, в любой непонятной ситуации становись в планку!

10 апреляЗвездно

Как прошел финал гипершоу Маска: все подробности последнего выпуска

10 апреляЗвездно

Назван победитель шоу Маска

10 апреляЗвездно

DZIDZIO рассекретил Дракона на шоу Маска

10 апреляЗвездно

В такое чудовище залезла: на шоу Маска пришла известная певица в костюме Рака

10 апреляЗвездно

На шоу Маска рассекретили Носорога, который влюблен в Олю Полякову

10 апреляЗвездно

Елена Зеленская показала новую стрижку в Турции (фото)

10 апреляВкусно

10 рецептов вкусного завтрака из яиц

10 апреляПсихо

Гороскоп на сегодня 10 апреля для всех знаков зодиака: Водолей, подключай свою харизму!

9 апреляЗвездно

Холостяк-11: кто неожиданно покинул проект в шестом выпуске

9 апреляЗвездно

Алена Мозговая предложила alyona alyona прочесть Уголовный кодекс Украины из-за голого фото с флагом

9 апреляЗвездно

Тайная помолвка и письма: история любви королевы Елизаветы II и принца Филиппа

Новости партнеров

Ученые нашли способ, как подавлять КОВИД в организме человека
Ученые нашли способ, как подавлять КОВИД в организме человека
Итальянская банковская ассоциация запускает проект цифрового евро
Итальянская банковская ассоциация запускает проект цифрового евро
Ученые нашли способ, как подавлять КОВИД в организме человека
Ученые нашли способ, как подавлять КОВИД в организме человека
Итальянская банковская ассоциация запускает проект цифрового евро
Итальянская банковская ассоциация запускает проект цифрового евро
Итальянская банковская ассоциация запускает проект цифрового евро
Итальянская банковская ассоциация запускает проект цифрового евро
Ученые нашли способ, как подавлять КОВИД в организме человека
Ученые нашли способ, как подавлять КОВИД в организме человека
Итальянская банковская ассоциация запускает проект цифрового евро
Итальянская банковская ассоциация запускает проект цифрового евро
Ученые нашли способ, как подавлять КОВИД в организме человека
Ученые нашли способ, как подавлять КОВИД в организме человека

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять