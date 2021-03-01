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Нікіта Добринін взяв участь в російському "Холостяку": фото

Сьогодні, 12:04

Фото зі зйомок з'явилося в Мережі

Герой дев'ятого сезону "Холостяка" Нікіта Добринін, який знайшов свое кохання на проєкті і незабаром стане батьком , взяв участь в зйомках російського "Холостяка". Фото з'явилося на одній з фан-сторінок в Instagram.

Героєм російського "Холостяка" став Тіматі. Що робив на зйомках російського реаліті Нікіта Добринін поки невідомо, так як прем'єра проєкту ще не відбулася. Можливо, герой українського реаліті дасть кілька порад, як зустріти любов на проекті і побудувати міцні стосунки. Адже герой українського "Холостяка" один з небагатьох кому це вдалося зробити.

Нікіта Добринін і Тіматі
Нікіта Добринін і Тіматі
Фото: Instagram

Нагадаємо, на проєкті "Холостяк -9" Нікіта Добринін вибрав Дашу Квіткова. Хоч багато хто і не вірили в їх союз, але вони стали єдиною парою в історії українського "Холостяка", яка одружилася після закінчення проєкту. Незабаром у пари народиться первісток.

Раніше ми розповідали історію кохання Нікіти Добриніна і Даші Квіткової.

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