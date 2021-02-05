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Новий герой "Холостяка" Михайло Залівако зізнався, що йому не подобається в дівчатах

Сьогодні, 15:20

Михайло згадав своє найнезручніше побачення

У грудні минулого року стало відомо, що новим героєм романтичного реаліті "Холостяк" став 31-річний харків'янин Михайло Залівако.

Михайло дав своє перше інтерв'ю і зізнався, що його найбільше дратує в дівчатах. Залівако згадав одне з побачень, на якому дівчина весь час матюкалася.

"Я не люблю, коли дівчата лаються матом. І мені завжди стає трохи не по собі. Знову ж таки, це все може бути в жартах, але якщо це переходить якусь межу, то мені дуже некомфортно", – зізнався Михайло в новому інтерв'ю.

Михайло Заливако
Михайло Заливако
Фото: пресслужба

Що відомо про Михайла

У 11-му сезоні реаліті "Холостяк" дівчата боротимуться за серце 31-річного бізнесмена з Харкова, засновника логістичної компанії Михайла Залівако.

Крім бізнесу важливе місце в житті Михайла займає спорт. Холостяк регулярно займається в залі, любить екстрим і гори. Минулого року здійснив сходження на Ельбрус по маршруту першопрохідців.

Нагадаємо, зірка "Холостячки" Ксенія Мішина полетіла на відпочинок в Домінікану.

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