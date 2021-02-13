Це хлопчик! Нікіта Добринін і Даша Квіткова дізналися стать своєї дитини

Для цього пара влаштувала спеціальну вечірку

Головний герой романтичного реаліті "Холостяк-9" Нікіта Добринін і його кохана Даша Квіткова розсекретили стать дитини. Наприкінці січня вони повідомили, що чекають на первістка, а тепер дізналися, хто у них народиться.

Для цього Нікіта і Даша влаштували гендер-паті, куди запросили своїх близьких друзів. Так, на вечірці стало відомо, що Квіткова вагітна хлопчиком.

Відео, як все відбувалося, опубліковано в Instagram-акаунтах пари. Але перед тим, як подивитися його, оцініть наш спецпроєкт до Дня закоханих, в якому ми розповідаємо, як незабутньо провести 14 лютого з коханою людиною.

Вітаємо майбутніх батьків з цією подією!

22-річна Даша Квіткова зізналася, що хоч і планувала вагітність, але той факт, що вона чекає на малюка, був для неї несподіваним.

"Ми хотіли цього. Тому я стала відвідувати всіх лікарів задовго до і закривати питання, які мене турбували. Як ми знаємо, під час вагітності багато хвороб, на які ми закриваємо очі, загострюються", – розповіла Даша.

Раніше ми згадували історію кохання Нікіти Добриніна і Даші Квіткової.

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