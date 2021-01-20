Скоро їх буде троє: історія кохання Нікіти Добриніна і Дар'ї Квіткової

Як зароджувалися стосунки Даші та Нікіти на проєкті "Холостяк 9"

Герой романтичного шоу "Холостяк-9" Микита Добринін і його дружина Даша Квіткова поділилася радісною новиною – скоро вони вперше стануть батьками. Парочка одружилася в серпні минулого року і зараз готуються до появи малюка. Зазначимо, що це перший випадок, коли в учасників проєкту склалися стосунки і переможниця вийшла заміж за головного героя.

Сьогодні.Lifestyle пропонують згадати, як розвивалися стосунки Нікіти Добриніна і Даші Квіткової.

Микита Добринін і Дарина Квіткова одружилися Фото: instagram.com/tetyanakondakchan

Даша Квіткова при знайомстві з Холостяком зробила йому "хитрий" подарунок. Дівчина піднесла Нікіті скретч-карту із завданнями, які вони повинні були виконати разом: спробувати щось нове, змінити образи і багато іншого. Таким чином Даша розраховувала залишитися на проєкті якомога довше. Переможниця "Холостяка 9" неодноразово зізнавалася, що хитра і завжди ретельно продумує свої дії. До речі, перед першим випуском шоу Дарина заявила, що ніколи не думала, що погодиться брати участь в подібному проекті:

"Я ніколи не думала, що стану однією з учасниць "Холостяка". Я ніколи не розуміла, як 25 дівчат можуть домагатися уваги одного чоловіка. Але життя вирішило за мене по-іншому. Прийти на "Холостяк" – було найбожевільнішою ідеєю. Розповісти свою історію – було дуже нелегким випробуванням", – написала дівчина.

Feb 24, 2019 at 12:01 pm PST INSTAGRAM (@kvittkova) on

Однак самому Нікіті в першому випуску Даша здалася нещирою. Ситуацію буквально врятували друзі головного героя. Славі Камінській дівчина відразу сподобалася, і вона поділилася своєю думкою з Добриніним.

Холостяк явно не пошкодував, що віддав троянду Даші. Уже через кілька випусків між ними виникла іскра, і трапився перший пристрасний поцілунок.

Mar 22, 2019 at 4:43 pm PDT INSTAGRAM (@kvittkova) on

А ще через пару тижнів учасниці вирушили з Нікітою до Єгипту. У цій поїздці відбулося без сумніву найромантичніше побачення 9 сезону шоу "Холостяк", так вважає і сам головний герой. Микита Добринін і Даша Квіткова разом зустріли захід, тримаючись за руки.

Apr 15, 2019 at 1:55 am PDT INSTAGRAM (@kvittkova) on

При цьому в одному з випусків пост-шоу "Холостяк. Як вийти заміж" Даша Квіткова в черговий раз наголошує, що хитра, і не соромиться цього.

"Я хитра лисиця! А що? Так є, я не соромлюся цього", – зізнається дівчина.

Решта учасниць на слова Даші реагували жорстко. За їхніми словами, вона не тільки хитра, а й лицемірна. Однак Даша уточнює, що в їх стосунках з Микитою місця для лицемірства немає.

Знаменною подією для Даші і Микити як пари стало знайомство з її сім'єю. Головному герою сподобалися рідні Даші, як і він їм. Однак батьків дівчини збентежив той факт, що спочатку Холостяк дав троянду їхній доньці за наполяганням друзів. А ось сестра Дар'ї освідчилась Микиті, що вона вже в нього закохана.

May 10, 2019 at 2:52 pm PDT INSTAGRAM (@kvittkova) on

Незважаючи на те, що протягом проекту Даша намагалася поводитися стримано і не демонструвати Нікіті своє роздратування через його побачення з іншими дівчатами, одного разу їй настільки не сподобалася поведінка її суперниці – Лілі, що вона назвала її на своїй сторінці в Instagram "незрілою малоліткою". І хоча Даша не вказала імені "головної героїні" свого посту, це більш ніж очевидно.

"І ось "незріла малолітка", яка вічно вішається на шию, тому що нічого ж іншого не може дати, виявилася там, де опинилася. Нікіта все ніяк не може відпустити, тому що сліпий. Чи не бачить яка вона награна і як говорить тільки те, що від неї хочуть почути. Ось така ось шаблонна дівчина, яка потребує поцілунків. А Нікіта ж не цілує, так як почуттів у нього до неї немає, адже він вже зробив свій вибір", – емоційно висловилася Дарина.

May 18, 2019 at 12:58 am PDT INSTAGRAM (@kvittkova) on

На фінальному побаченні в Італії Даша зважилася зізнатися Нікіті, що злиться на нього через ніжне спілкування з іншими дівчатами. У той же час вона уточнила, що не може висунути йому претензії, так як розуміє, що бере участь у шоу, де головна героїня не вона. Тоді Нікіта сказав, що давно чекав від Даші прояви негативних емоцій. Він хотів побачити її з різних сторін.

May 21, 2019 at 4:01 am PDT INSTAGRAM (@kvittkova) on

У фіналі шоу "Холостяк" Нікіта Добринін влаштував досить пристрасні поцілунки з Лілею, проте вони стали прощальними. Головний герой зробив вибір на користь Даші. Через кілька днів стало відомо, як склалися стосунки Нікіта Добриніна і Дар'ї Квіткової після проєкту.

У фінальному пост-шоу "Холостяк. Як вийти заміж" герої програми зізналися, що щасливі разом. Крім того, Нікіта запропонував Даші жити разом.

Дарина Квіткова та Микита Добринін Фото: instagram.com/kvittkova

Стосунки пари не закінчилися після проєкту, навпаки, пара щаслива, часто подорожує і публікує романтичні кадри.

Нікіта освідчився Даші під час відпочинку на Балі. Пара розписалася в травні 2020 року, а урочиста весільна церемонія пройшла 12 серпня. На весілля молодята запросили своїх рідних, друзів і колег. На святі виступала популярна українська група KAZKA, яка виконала свої хіти "Плакала", "Свята" та інші. Медовий місяць Нікіта і Даша вирішила провести в Туреччині.

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