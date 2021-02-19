Оголений "Холостяк" Нікіта Добринін показав фото з вагітною дружиною

Даша Квіткова вагітна первістком

Головний герой романтичного реаліті "Холостяк-9" Нікіта Добринін поділився відвертим фото зі своєю вагітною дружиною Дашею Квітковою. Нагадаємо, раніше пара розсекретила стать дитини на спеціальній вечірці.

На знімку, який Добринін опублікував в своєму Instagram-акаунті, він позує напівголий, в одних тільки джинсах і взутті. Його кохана одягла для фотосесії чорний боді.

Нікіта Добринін і Даша Квіткова

Фото: instagram.com/nikitadobrynin

Нікіта тримає Дашу на руках, а та ніжно обіймає руками свій кругленький живіт.

В описі до фотографії Добринін залишив послання тим своїм підписникам, у яких немає пари.

Він написав: "Не бійтеся поки бути самі. Їжте на самоті, ходіть на побачення, спіть на самоті. В процесі ви дізнаєтеся про себе ще більше. Ви будете рости, ви зрозумієте, що вас надихає, ви будете створювати свої власні мрії, зміцнюватися в своїх переконаннях. І коли ви зустрінете людину, яка змусить кожну вашу клітинку танцювати, ви зрозумієте, чому все було недаремно".

Про те, що Даша Квіткова та Нікіта Добринін стануть батьками, стало відомо наприкінці січня. тоді дівчина опублікувала фото з круглим животом, зроблене під час їхнього з Нікіта відпочинку на Мальдівах.

Раніше ми згадували історію кохання Нікіти Добриніна і Даші Квіткової.

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