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Никита Добрынин засветился на съемках российского "Холостяка": фото

Сегодня, 12:04

Фото со съемок появилось в Сети

Герой девятого сезона "Холостяка" Никита Добрынин, который нашел свою любовь на проекте и вскоре станет отцом, принял участие в съемках российского "Холостяка". Фото появилось на одной из фан-страниц в Instagram.

Героем российского "Холостяка" стал Тимати. Что делал на съемках российского реалити Никита Добрынин пока неизвестно, так как премьера проекта еще не состоялась. Возможно, украинского реалити даст несколько советов, как встретить любовь на проекте и построить крепкие отношения. Ведь герой украинского "Холостяка" один из немного кому это удалось сделать.

Никита Добрынин и Тимати
Никита Добрынин и Тимати
Фото: Instagram

Напомним, на проекте "Холостяк -9" Никита Добрынин выбрал Дашу Квиткову. Хоть многие и не верили в их союз, но они стали единственной парой в истории украинского "Холостяка", которая поженилась по завершении проекта. А вскоре у пары родится первенец.

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