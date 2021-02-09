У Чмерковського – танцівниця, а у Михайлюка – модель: як виглядають дружини ексгероїв "Холостяка"

Дізнайтеся, хто з учасників одружений і навіть виховує дітей

Не всі герої романтичного реаліті "Холостяк" після проєкту знайшли свою любов. Багато пар розпалися після закінчення реаліті, а деякі зіркові "Холостяки" досі шукають свою кохану.

Але є і ті, хто знайшов своє щастя і навіть пов'язав себе узами шлюбу, як герой шоу "Холостяк-10" Макс Михайлюк. Тепер він з дружиною Дар'єю Хлистун вже в новому статусі святкуватиме День святого Валентина, до якого ми підготували 14 ідей для подарунків вашим коханим.

У нашому матеріалі дізнайтеся, хто з учасників "Холостяка" одружився після проєкту.

Максим Михайлюк

Про те, що Макс Михайлюк зустрічається з Дашею Хлистун стало відомо влітку 2020 року. Закохані разом проводили час і публікували фотографії один з одним в Instagram.

Дар`я Хлистун Фото: Instagram Дар`Ї Хлистун

Нещодавно пара поділилася радісною новиною – зовсім скоро вони стануть батьками. А пізніше Даша заявила, що вони з Максимом таємно одружилися.

Даша Хлистун і Макс Михайлюк Фото: instagram.com/flymax305/

Микита Добринін

Ще одні зірки "Холостяка" чекають первістка – це Нікіта Добринін і Даша Квіткова. Вони, до речі, стали єдиною парою в історії українського "Холостяка", яка одружилася після закінчення проєкту.

Дар'я Квіткова та Нікіта Добринін стануть батьками Фото: instagram.com/kvittkova

Нікіта Добринін брав участь в "Холостяку – 9" 2019 року, де в фіналі вибрав Дашу. Вони розписалися в травні 2020 року, а зіграли весілля в серпні 2020-го.

Дашка Квіткова та Нікіта Добринін Фото: facebook.com/nikitadobrynin

Дмитро Черкасов

Учасник "Холостяка – 7" Дмитро Черкасов в фіналі шоу вибрав Лідію Немченко, з якої пізніше розлучився. 2018 року Черкасов знайшов свою любов і таємно одружився з дівчиною на ім'я Олександра. У лютому 2019 року в пари народився син.

Дмитро Черкасов Фото: instagram.com/dmitriy_cherkasov_

Костянтин Євтушенко

Учасник четвертого сезону шоу "Холостяк" Костянтин Євтушенко після завершення проєкту не став продовжувати стосунки з Ганною Селюковою, яку вибрав в фіналі реаліті.

2014 року Костянтин одружився з олімпійською чемпіонкою Наталією Добринською, пара виховує трьох дітей.

Костянтин Євтушенко та Наталя Добринська Фото: instagram.com/dobrynska.n

Максим Чмерковський

Учасник першого сезону "Холостяк", танцюрист Максим Чмерковський у фіналі проэкту вибрав Олександру Шульгіну, але парі не судилося бути разом. 2017 року Максим одружився на своїй дівчині і колезі, професійній танцівниці Петі Маргатройд, з якою зустрічався до весілля чотири роки. У пари є син Шай. Сім'я проживає в США.

Максим Чмерковський з дружиною і сином Фото: instagram.com/maksimc

Нагадаємо, що раніше Даша Хлистун розкрила подробиці знайомства з Максом Михайлюком.

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