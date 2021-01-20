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Незрячий дизайнер, який відкрив очі світу: спогади Світлани Вольнової про Сергія Єрмакова

Вірний друг і неймовірно талановитий кутюр'є – таким був Сергій

Сьогодні, 20 січня, світ втратив воістину унікальну людину, відомого українського дизайнера Сергія Єрмакова.

Сергій був єдиним в світі незрячим дизайнером і єдиним кутюр'є України. Його нарядами, ніби творами мистецтва, захоплювалися Жан Поль Готьє, В'ячеслав Зайцев і Пако Рабан. Клієнтами Сергія були багато українських знаменитостей, серед яких Ольга Сумська, Маша Єфросиніна, Камалія, Ірина Білик і його близька подруга, українська телеведуча, модель, актриса Світлана Вольнова.

Сьогодні.Lifestyle зв'язалися зі Світланою, щоб дізнатися, як жив і творив її близький друг, і якою людиною був унікальний дизайнер Сергій Єрмаков.

Останні роки

Світлана і Сергій були дуже близькими друзями, готовими підтримати один одного в будь-яку хвилину. Вольнова визнається нам – відчувала, що скоро станеться щось погане. Останнім часом хвороба Сергія (цукровий діабет) все частіше давала про себе знати. Єрмаков пересувався на візку, носив слуховий апарат.

"Я весь час жартувала: "Єрмаков, ти найідеальніший чоловік – не бачиш, не чуєш і не ходиш". І останні два роки я розуміла, що Сергію залишалося вже небагато, у нього діабет з 12 років", – зізнається Світлана.

Сергій Єрмаков і Світлана Вольнова Фото: instagram.com/diva_volnova/

Світлана хотіла зробити виставку нарядів дизайнера – ретроспективу Сергія Єрмакова, адже, за її словами, Сергій – епоха, що минає.

"Він мені говорив: "Свєта, мені немає місця в цьому світі, не хочу шити сарафани з джинси, а хочу творити справжнє мистецтво. Мені нецікаво робити щось, що просто приносить гроші". Він був абсолютним художником. Метрополітен-музей у Нью-Йорку хотів купити його наряди, щоб представити у себе на виставці, а у нас нікому це не потрібно...Я звернулася до Музею моди, який відкрився у нас в Києві, на Печерську. Була цікава концепція, багато зірок, які хотіли його підтримати, але люди запросили гроші...У Музеї історії Києва повинна була відбутися виставка Сергія, але через пандемію ця історія зійшла нанівець", – розповідає Вольнова.

Вбрання, створені Сергієм Єрмаковим Фото: instagram.com/ermakov_sergii

Як каже Світлана, її злить той факт, що талант Сергія оцінили далеко за межами України, а в рідній країні його шедеври, на жаль, нікому не потрібні.

"Мене запитують: "А чому ти досі пишеш про Єрмакова, він уже не в моді" Що? Це геній! Це унікальна людина, про нього зняті документальні фільми в Німеччині, Франції, їм захоплювалася Америка! Це унікум, який створив новий світ моди від кутюр, який не маючи очей, зробив те, що зряча людина не може. New York Times написав про нього – "Незрячий дизайнер, який відкрив очі світу", – в сльозах вигукує Світлана.

Криза через пандемію COVID-19 відбилася на всіх сферах життя, мода – не виняток. Останнім часом, за словами Світлани, Сергію було важко не тільки фізично, а й у фінансовому плані – на тлі пандемії скоротилося число замовлень.

"З одного боку, добре, що він уже там, і він тут уже не страждає – так було важко його бачити. А з іншого – я розумію, що ми втратили виключне світло", – каже Світлана.

Сніжана Онопко в сукнях від Сергія Єрмакова Фото: instagram.com/ermakov_sergii

Яким був Сергій Єрмаков

За словами Вольнової, Єрмаков був дуже позитивною людиною і неймовірним другом.

"Він був веселим, весь час з ним сміялися, танцювали співали. Але він говорив: "Ти знаєш, насправді так важко, але ми ж повинні з тобою посміхатися". Він настільки був вірним, відданим другом. Обдаровував вічно різними подарунками, я знала, що ми можемо зателефонувати в будь-який час і сказати один одному найкращі слова. Він був дуже світлою людиною, завжди міг допомогти, завжди відгукувався", – зізнається Вольнова.

Дивовижний, чесний, вірний, справжній – саме таким запам'ятає Світлана свого талановитого друга.

"Він говорив: "Я відчуваю енергію кожної людини, яка приходить. Очі в мене забрали, але третє око ніби все бачить. Я все відчуваю, знаю, хто як до мене ставиться". Ми втратили сьогодні велике сонце!" – ділиться ведуча.

Сергій Єрмаков Фото: instagram.com/ermakov_sergii

Про виставку Сергія Єрмакова та його матір

Незважаючи на всі труднощі, Світлана все ж має намір відкрити виставку, присвячену Сергію.

"Я, напевно, зараз відкину всі образи на світ, мовляв, "не хотіли знати Єрмакова, а тепер згадали", і скажу, що зробити виставку в пам'ять про нього буде правильно. А гроші від продажу віддати його мамі, яка була його натхненницею, музою, яка навчила його шити, для неї він зшив першу сукню", – зізнається Світлана.

За словами ведучої, Сергій завжди бачив свою матір дуже красивою жінкою.

"Одного разу він мені сказав: "Ти знаєш, Світлано, я боюся, що раптом до мене повернеться зір і я побачу, що мама постаріла". Я кажу йому: "Мама твоя досі гарна". Я докладу максимум зусиль, щоб зробити виставку. Але, скажу вам, ці сукні гідні музеїв світу!" – каже Світлана Вольнова.

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