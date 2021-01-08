Померла зірка фільму "Поліцейська академія"

В останні дні актриса хворіла

У Лос-Анджелесі померла 73-річна актриса Маріон Ремсі, яка зіграла роль курсантки Лаверн Гукс у відомій комедійній франшизі "Поліцейська академія". Про це повідомляє CNN, а також газета Variety, посилаючись на агента Ремсі Роджера Пола.

Офіційну причина смерті американки не називають, хоча відомо, що в останні дні Ремсі хворіла.

Померла актриса Маріон Ремсі Фото: Express.co.uk

Маріон Ремсі народилася 10 травня 1947 року в Філадельфії. Актриса почала свою кар'єру з мюзиклів на Бродвеї. У кіно дебютувала в 1975 році, однак популярність їй принесла роль у "Поліцейській академії", перша частина якої вийшла у 1984 році, а остання – у 1989-му. Як пише Deadline, персонаж Маріон Ремсі вийшов комічним завдяки високому голосу актриси.

Після "Поліцейської академії" актриса продовжила телевізійну кар'єру, зігравши епізодичні ролі в серіалах "Беверлі-Гіллз, 90210" і "Макгайвер", а також озвучувала Ді Голлера в анімаційному фільмі "Сімейка Адамсів".

Нагадаємо, у 2018 році помер режисер фільму "Поліцейська академія". Він пішов із життя 14 січня після затяжної хвороби.

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися