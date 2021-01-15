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Токар, який створив легендарний "Єралаш". Яким був Борис Грачевський

Сьогодні, 00:19

Йому був 71 рік

14 січня стало відомо про смерть незмінного художнього керівника гумористичного кіножурналу "Єралаш" Бориса Грачевксого. Його запам'ятають за ті "веселі історії, які екран покаже нам", а багато популярних зараз акторів скажуть "спасибі" за путівку в життя.

Борис Юрійович народився 18 березня 1949 року в Москві в родині культпрацівника і бібліотекаря. Він ріс творчою особистістю – в 6 років вийшов з батьком на сцену, в 10 років поставив перший танець, в 11 – новорічний ранок.

У 1968 закінчив Калінінградський механічний технікум і отримав спеціальність токара. У цьому ж році він влаштувався на Центральну кіностудію дитячих і юнацьких фільмів ім. М. Горького. Свій шлях на кіностудії він починав як вантажника, а потім піднявся по кар'єрних сходах до заступника директора знімальної групи. Грачевський вдалося попрацювати разом з Олександром Роу і Василем Шукшиним.

Борис Грачевський
Борис Грачевський
Фото: Instagram

Майбутньому кінорежисерові хотілося підкорювати нові висоти. У 1974 році Борис Грачевський разом з драматургом Олександром Хмелько заснували легендарний кіножурнал "Єралаш". Програму полюбили і діти і дорослі. Протягом 47 років "Єралаш" виходив на екрани. Свого часу в "Ералаш" знімалися Вячаслав Тихонов, Дмитро Нагієв, Анастасія Сиваєва, Олександр Головін, співачка Глюкоза, Юлія Волкова.

У 2009 році зняв свій перший повнометражний художній фільм "Дах" про дівчаток-підлітків.

Пробував себе Грачевський і в якості актора. Він знявся в комедії "Мексиканський вояж Степанича" і серіалі "Троє зверху". Також він написав кілька книг "Ідіотизм", яка вийшла в 2009 році і "Я мавпа" – в 2016.

З 2017 року був членом журі дитячого КВН на телеканалі "Карусель".

Борис Грачевський називав "Єралаш" своєю улюбленою справою і займався проєктом до 2020 року. В одному з останніх інтерв'ю він зізнавався, що працювати над випусками стає все важче.Грачевський не виключав, що у легендарного кіножурналу може з'явиться новий художній керівник.

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