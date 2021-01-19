24-річний син знаменитої супермоделі помер від передозування наркотиками

Хлопець був моделлю, як і його знаменита мати

24-річний син знаменитої американської моделі Стефані Сеймур помер від передозування наркотиками, повідомляє New Yourk Times з посиланням на його родину.

Рідні Гаррі не стали приховувати його причину смерті.

"Нам завжди буде сумно, що його життя обірвалося через цю руйнівну хворобу. Він багато чого досяг за свої 24 роки, але у нас ніколи не буде шансу побачити, скільки ще Гаррі міг би зробити", – йдеться в заяві його родини.

Повідомляється, що Гаррі кілька років боровся з наркозалежністю.

Стефані Сеймур з сином Гаррі Фото: Getty Images

Гаррі, як і його мама, був моделлю. Брав участь в рекламних кампаніях італійських Vogue і Balmain. Раніше випускав лінію макіяжу унісекс зі своїм братом для бренду MAC, а в підлітковому віці писав статті для журналу Interview, яким володів його батько Пітер.

Стефані Сеймур – знаменита модель, яка співпрацювала з багатьма брендами. Серед них: Calvin Klein, Chanel, L'Oréal, Louis Vuitton, Marc Jacobs, Versace, Yves Saint Laurent і багато інших. Вона також була одним з янголів Victoria's Secret у 90-ті. У Сеймур залишилося ще двоє дітей – 27-річний син Пітер і 16-річна дочка Маргарет.

Раніше ми повідомляли, що помер один з творців "Гри престолів" Лінь Ци. Ми також писали, що померла легендарна супермодель Стелла Теннант.

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