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Незрячий дизайнер, открывший глаза миру: воспоминания Светланы Вольновой о Сергее Ермакове

Сегодня, 14:52

Верный друг и невероятно талантливый кутюрье – таким был Сергей

Сегодня, 20 января, мир потерял поистине уникального человека, известного украинского дизайнера Сергея Ермакова.

Сергей был единственным в мире незрячим дизайнером и единственным кутюрье Украины. Его нарядами, будто произведениями искусства, восхищались Жан Поль Готье, Вячеслав Зайцев и Пако Рабан. Клиентами Сергея были многие украинские знаменитости, среди которых Ольга Сумская, Маша Ефросинина, Камалия, Ирина Билык и его близкая подруга, украинская телеведущая, модель, актриса Светлана Вольнова.

Сегодня.Lifestyle связались со Светланой, чтобы узнать, как жил и творил ее близкий друг, и каким человеком был уникальный дизайнер Сергей Ермаков.

Последние годы

Светлана и Сергей были очень близкими друзьями, готовыми поддержать друг друга в любую минуту. Вольнова признается нам – чувствовала, что скоро произойдет что-то плохое. Последнее время болезнь Сергея (сахарный диабет) все чаще давала о себе знать. Ермаков передвигался на коляске, носил слуховой аппарат.

"Я все время шутила: "Ермаков, ты самый идеальный мужчина – не видишь, не слышишь и не ходишь". И последние два года я понимала, что Сергею оставалось уже немного, у него диабет с 12 лет", – признается Светлана.

Сергей Ермаков и Светлана Вольнова
Сергей Ермаков и Светлана Вольнова
Фото: instagram.com/diva_volnova/

Светлана хотела сделать выставку нарядов дизайнера – ретроспективу Сергея Ермакова, ведь, по ее словам, Сергей – уходящая эпоха.

"Он мне говорил: "Света, мне нет места в этом мире, не хочу шить сарафаны из джинсы, а хочу творить настоящее искусство. Мне неинтересно делать что-то, что просто приносит деньги". Он был абсолютным художником. Метрополитен-музей в Нью-Йорке хотел купить его наряды, чтобы представить у себя на выставке, а у нас никому это не нужно…Я обратилась в Музей моды, который открылся у нас в Киеве, на Печерске. Была интересная концепция, много звезд, которые хотели его поддержать, но люди запросили деньги…В Музее истории Киева должна была состояться выставка Сергея, но из-за пандемии эта история сошла на нет", – рассказывает Вольнова.

Наряды, созданные Сергеем Ермаковым
Наряды, созданные Сергеем Ермаковым
Фото: instagram.com/ermakov_sergii

Как говорит Светлана, ее злит тот факт, что талант Сергея оценили далеко за пределами Украины, а в родной стране его шедевры, увы, никому не нужны.

"Меня спрашивают: "А почему ты до сих пор пишешь про Ермакова, он уже не в моде" Что? Это гений! Это уникальный человек, про него сняты документальные фильмы в Германии, Франции, им восхищалась Америка! Это уникум, создавший новый мир моды от кутюр, который не имея глаз, сделал то, что зрячий человек не может. New York Times написал про него – "Незрячий дизайнер, открывший глаза миру", – в слезах восклицает Светлана.

Кризис из-за пандемии COVID-19 отразился на всех сферах жизни, мода – не исключение. В последнее время, по словам Светланы, Сергею было тяжело не только физически, но и в финансовом плане – на фоне пандемии сократилось число заказов.

"С одной стороны, хорошо, что он уже там, и он здесь уже не страдает – так было тяжело его видеть. А с другой – я понимаю, что мы лишились исключительного света", – говорит Светлана.

Снежана Онопко в платьях от Сергея Ермакова
Снежана Онопко в платьях от Сергея Ермакова
Фото: instagram.com/ermakov_sergii

Каким был Сергей Ермаков

По словам Вольновой, Ермаков был очень позитивным человеком и невероятным другом.

"Он был веселым, все время с ним смеялись, танцевали пели. Но он говорил: "Ты знаешь, на самом деле так тяжело, но мы же должны с тобой улыбаться". Он настолько был верным, преданным другом. Одаривал вечно разными подарками, я знала, что мы можем созвониться в любое время и сказать друг другу лучшие слова. Он был очень светлым человеком, всегда мог помочь, всегда откликался", – признается Вольнова.

Удивительный, честный, верный, настоящий – именно таким запомнит Светлана своего талантливого друга.

"Он говорил: "Я чувствую энергию каждого человека, который приходит. Глаза у меня отняли, но третий глаз будто все видит. Я все чувствую, знаю, кто как ко мне относится". Мы лишились сегодня большого солнца!" – делится ведущая.

Сергей Ермаков
Сергей Ермаков
Фото: instagram.com/ermakov_sergii

О выставке Сергея Ермакова и его матери

Несмотря на все трудности, Светлана все же намерена открыть выставку, посвященную Сергею.

"Я, наверное, сейчас отброшу все обиды на мир, мол, "не хотели знать Ермакова, а теперь вспомнили", и скажу, что сделать выставку в память о нем будет правильно. А деньги от продажи отдать его маме, которая была его вдохновительницей, музой, которая научила его шить, для нее он сшил первое платье", – признается Светлана.

По словам ведущей, Сергей всегда видел свою мать очень красивой женщиной.

"Однажды он мне сказал: "Ты знаешь, Светлана, я боюсь, что вдруг ко мне вернется зрение и я увижу, что мама постарела". Я говорю ему: "Мама твоя до сих пор красивая". Я приложу все свои усилия, чтобы сделать выставку. Но, скажу вам, эти платья достойны музеев мира!" – говорит Светлана Вольнова.

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