Молода ексдружина Грачевского про його смерть: "Ти не міг так з нами вчинити"
Анна Панасенко і Борис Грачевський розлучилися в 2014 році
У четвер, 14 січня, після ускладнень, викликаних COVID-19, помер Борис Грачевський, творець і художній керівник "Єралашу". Йому був 71 рік. Колишня дружина режисера, з якою він розлучився зі скандалом в 2014, відреагувала на новину про його смерть.
На своїй сторінці в Instagram Анна Грачевський (Панасенко) в Instastories опублікувала емоційне повідомлення.
"Я не вірю! Я відмовляюся вірити! Ти не міг так вчинити з нами. Ні! Ні! Ні!" – написала дівчина.
Зазначимо, що Анна Панасенко і Борис Грачевський одружилися в 2010 році, коли дівчині було 24 роки. У 2012-му у них народилася дочка Василіса, в 2014 році пара розлучилася. Їхнє скандальне розлучення довго згадували в ЗМІ.
Нагадаємо, перед смертю Грачевского ввели в медикаментозну кому.
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