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Молода ексдружина Грачевского про його смерть: "Ти не міг так з нами вчинити"

Сьогодні, 12:38

Анна Панасенко і Борис Грачевський розлучилися в 2014 році

У четвер, 14 січня, після ускладнень, викликаних COVID-19, помер Борис Грачевський, творець і художній керівник "Єралашу". Йому був 71 рік. Колишня дружина режисера, з якою він розлучився зі скандалом в 2014, відреагувала на новину про його смерть.

На своїй сторінці в Instagram Анна Грачевський (Панасенко) в Instastories опублікувала емоційне повідомлення.

"Я не вірю! Я відмовляюся вірити! Ти не міг так вчинити з нами. Ні! Ні! Ні!" – написала дівчина.

Скріншот: instagram.com/anna_grachevskaya

Зазначимо, що Анна Панасенко і Борис Грачевський одружилися в 2010 році, коли дівчині було 24 роки. У 2012-му у них народилася дочка Василіса, в 2014 році пара розлучилася. Їхнє скандальне розлучення довго згадували в ЗМІ.

Анна Грачевська (Панасенко) и Борис Грачевський
Анна Грачевська (Панасенко) и Борис Грачевський
Фото: Скріншот з YouTube, instagram.com/anna_grachevskaya

Нагадаємо, перед смертю Грачевского ввели в медикаментозну кому.

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