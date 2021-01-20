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Помер український дизайнер Сергій Єрмаков

Сьогодні, 12:20

Відомому кутюр'є було 48 років

Помер відомий український дизайнер одягу Сергій Єрмаков. Йому було 48 років. Про смерть знаменитого кутюр'є повідомила його близька подруга, українська телеведуча, актриса і модель Світлана Вольнова на своїй сторінці в Facebook. Причина смерті не уточнюється.

"Помер наш прекрасний, наш дивовижний, наш найталановитіший дизайнер Сергій Єрмаков, друг мій коханий. 20 січня, сонячним ранком, вибачте, більше писати не можу, занадто боляче ...", – написала Світлана.

Сергій Єрмаков
Сергій Єрмаков
Фото: Facebook-сторінка Світлани Вольнової

Відомо, що Сергій був хворий на діабет і останні роки життя пересувався на візку. Через хворобу Єрмаков був майже незрячим.

Зазначимо, що Сергій Єрмаков був єдиним в світі незрячим дизайнером одягу. Він вважався найдорожчим модельєром країни.

Нагадаємо, 24-річний син знаменитої супермоделі помер від передозування наркотиками. Раніше ми повідомляли, що помер один з творців "Гри престолів" Лінь Ци.

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