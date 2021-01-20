Помер український дизайнер Сергій Єрмаков

Відомому кутюр'є було 48 років

Помер відомий український дизайнер одягу Сергій Єрмаков. Йому було 48 років. Про смерть знаменитого кутюр'є повідомила його близька подруга, українська телеведуча, актриса і модель Світлана Вольнова на своїй сторінці в Facebook. Причина смерті не уточнюється.

"Помер наш прекрасний, наш дивовижний, наш найталановитіший дизайнер Сергій Єрмаков, друг мій коханий. 20 січня, сонячним ранком, вибачте, більше писати не можу, занадто боляче ...", – написала Світлана.

Сергій Єрмаков Фото: Facebook-сторінка Світлани Вольнової

Відомо, що Сергій був хворий на діабет і останні роки життя пересувався на візку. Через хворобу Єрмаков був майже незрячим.

Зазначимо, що Сергій Єрмаков був єдиним в світі незрячим дизайнером одягу. Він вважався найдорожчим модельєром країни.

Нагадаємо, 24-річний син знаменитої супермоделі помер від передозування наркотиками. Раніше ми повідомляли, що помер один з творців "Гри престолів" Лінь Ци.

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