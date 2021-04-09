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Немає на фото – не означає, що не було: українка злила учасницю голою фотосесії в Дубаї

Сьогодні, 11:30

Сама дівчина стверджує, що оголеною на тому самому балконі на знімалася

Українка Маріанна Федчук, яку помилково "записали" в ряди голих моделей на балконі готелю в Дубаї, злила сторінку однієї з учасниць скандального фотосету. Вона опублікувала у себе в Instastories знімок дівчини на ім'я Ольга Татар.

Маріанна зазначила, що "Якщо її не видно на фото з балкона в Дубаї – це не означає, що її там не було".

Скріншот: instagram.com/stories/fmaryankaaa

На фото Ольга позує на пляжі, а позаду неї видніються висотки Дубая. Дівчина одягнена в прозорий топ з хрестами на грудях і білі шорти.

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У профілі 23-річної Ольги Татар в Instagram вказано, що вона з Києва і працює моделлю. У обох дівчат є акаунти на Only Fans. Невже це взаємопіар?

Скріншот: onlyfans.com

Раніше повідомлялося, що учасниць голої фотосесії в Дубаї помістили до в'язниці.

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