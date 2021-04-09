Немає на фото – не означає, що не було: українка злила учасницю голою фотосесії в Дубаї
Сама дівчина стверджує, що оголеною на тому самому балконі на знімалася
Українка Маріанна Федчук, яку помилково "записали" в ряди голих моделей на балконі готелю в Дубаї, злила сторінку однієї з учасниць скандального фотосету. Вона опублікувала у себе в Instastories знімок дівчини на ім'я Ольга Татар.
Маріанна зазначила, що "Якщо її не видно на фото з балкона в Дубаї – це не означає, що її там не було".
На фото Ольга позує на пляжі, а позаду неї видніються висотки Дубая. Дівчина одягнена в прозорий топ з хрестами на грудях і білі шорти.
У профілі 23-річної Ольги Татар в Instagram вказано, що вона з Києва і працює моделлю. У обох дівчат є акаунти на Only Fans. Невже це взаємопіар?
Раніше повідомлялося, що учасниць голої фотосесії в Дубаї помістили до в'язниці.
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