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Нет на фото – не значит, что не было: украинка слила участницу голой фотосесии в Дубае

Сегодня, 11:30

Сама девушка утверждает, что обнаженной на том самом балконе на снималась

Украинка Марианна Федчук, которую по ошибке "записали" в ряды голых моделей на балконе отеля в Дубае, слила страничку одной из участниц скандального фотосета. Она опубликовала у себя в Instastories снимок девушки по имени Ольга Татар.

Марианна отметила, что "Если ее не видно на фото с балкона в Дубае – это не значит, что ее там не было".

Скриншот: instagram.com/stories/fmaryankaaa

На фото Ольга позирует на пляже, а позади нее виднеются высотки Дубая. Девушка одета в прозрачный топ с крестами на груди и белые шорты.

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В профиле 23-летней Ольги Татар в Instagram указано, что она из Киева и работает моделью. У обеих девушек есть аккаунты на Only Fans. Неужели это взаимопиар?

Скриншот: onlyfans.com

Ранее сообщалось, что участниц голой фотосессии в Дубае поместили в тюрьму.

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