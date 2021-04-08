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Учасниць голої фотосесії в Дубаї помістили до в'язниці – ЗМІ

Сьогодні, 12:49

Раніше дівчат хотіли депортувати з ОАЕ

Дівчат, які брали участь у голій фотосесії на балконі готелю в Дубаї, помістили у в'язницю. Про це повідомляє Telegram-канал Ateo Breaking.

Раніше передавали, що дівчат депортують з ОАЕ. Тепер, за попередніми даними, моделі поміщені під варту.

"Всі затримані звинувачуються в зберіганні, виробництві й розповсюдженні порнографічних матеріалів. Прокурор Дубая заявив, що затримані дівчата мали громадянство України і Молдови. За попередніми даними, порнографічні матеріали знімалися для ізраїльського порносайту", – йдеться в повідомленні.

Моделі в ОАЭ
Моделі в ОАЭ
Фото: Mirror

Нагадаємо, що 3 квітня оголені моделі влаштували фотосесію на балконі в мусульманському Дубаї (ОАЕ) і були заарештовані представниками місцевих правоохоронних органів. Фотографії та ролики незабаром з'явилися в соціальних мережах і викликали резонанс.

Всього було затримано близько 40 жінок. Крім українок, серед них були уродженки Білорусі та Молдови.

Раніше подруга голих українок з Дубая пояснила, навіщо вони туди поїхали.

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