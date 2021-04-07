Хто влаштував фотосесію з голими українками в Дубаї? Є дві версії

У ЗМІ повідомляють два імені – Олексій Концов і Віталій Гречин

Уже кілька днів у Мережі не вщухають обговорення скандальної ситуації, яка сталася з 12-ма українками в Дубаї. Повністю оголені дівчата взяли участь у фотосесії на балконі одного з готелів.

Російські ЗМІ називають два імені тих, хто міг стати організатором цієї фотосесії.

Олексій Концов, Віталій Гречин Фото: involta.ru

Згідно з версією Telegram-каналу Mash, дівчат в Дубай привіз виходець з України, американський фінансист Віталій Гречин. Його фото в оточенні голих панянок вже розлетілося по Мережі.

"У Віталія, за словами його київського колеги, є свій власний фейковий "Плейбой". Через сайт американський галерист набирав дівчат з далеких міст, які хотіли модельної слави, а після розпоряджався ними на свій художній розсуд", – пише Mash.

Фото: Mash

Але як повідомляє низка російських ЗМІ, зйомку організував російський IT-підприємець, засновник IT-компанії Involta Олексій Концов.

Як повідомляє Life, в пресслужбі компанії не стали спростовувати той факт, що Олексій був затриманий в ОАЕ, але і не підтвердили, що Концова підозрюють в організації фотосесії.

"Так, ми підтверджуємо, що Олексія затримали в Дубаї, в цей час він перебував там на відпочинку. До даної фотосесії він не має жодного відношення. Знаємо тільки, що його затримали незаконно", – зазначили в компанії.

Фото: involta.ru

Раніше ми повідомляли, що українські моделі з балкона в Дубаї масово видаляють свої фото та акаунти в соцмережах.

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