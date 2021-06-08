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"Не бути стервом, не бути товстою": російський комік потрапив у скандал через висловлювання про жінок

Сьогодні, 10:41

Інтерв'ю Івана Абрамова обурило і деяких відомих блогерок

Комік Іван Абрамов
Комік Іван Абрамов
Фото: instagram.com/abramov_ivan

Російський стендап-комік Іван Абрамов потрапив у скандал. В березні він дав інтерв'ю, яке тепер стало причиною для палких суперечок і збурень в соцмережах.

Користувачі Мережі поширили уривок з відео, опублікованого в YouTube-каналі "Макарена", де Абрамов висловився про жінок, їхню зовнішність, а також озвучив свої вимоги до дружини.

"Я відразу їй сказав: я зміню 100% ставлення до тебе, якщо ти набереш вагу. Я, можливо, тобі не зраджу, але, звичайно, я до тебе буду ставитися гірше. Це нормально – мужики так створені. Та люди так створені – тобі подобається картинка. Зрозуміло, що ти хороший співрозмовник, ти народила мені двох дітей, але в світі які гарні ще ходять", – сказав Іван Абрамов.

Він підкреслив, що його жінка не повинна бути стервом, не повинна бути товстою, а тільки розумною і красивою. Ці слова Абрамова викликали обурення в соціальних мережах. Користувачі вважають, що у коміка виключно "споживче" ставлення до протилежної статі.

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У коментарях до відео пишуть, що розчаровані в Абрамові й адресують йому не найприємніші слова:

  • "Абрамов, стільки красивих, молодих, накачаних і не лисіючих, як ти, хлопців у світі? Душнила та інфантил. Замінити!"
  • "Щиро бажаю Іванові колись видати заміж свою дочку і почути від її чоловіка, що він кине її, якщо вона втратить форму після пологів або на горизонті з'явиться хтось трохи кращій"
  • "Вибачте за мій французький, та я о*уїла. Зіпсувалася думка про людину. Дякую за інтерв'ю"
  • "Жахливе ставлення до дружини, як до м'яса"
Скріншот з YouTube
Скріншот з YouTube
Скріншот з YouTube

Відреагували на скандал і деякі російські блогерки. Зірка "Дому-2" Альона Водонаєва залишила коментар під постом Наташі Краснової, де та висловилася про заяву Абрамова.

"Дрищ, на твоєму місці я взагалі мовчала б. Мовчатимеш – менше уваги привертатимуть твої вузенькі плечі", – написала Водонаєва.

Скріншот: instagram.com/stories/alenavodonaeva

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Джерело: instagram.com/abramov_ivan
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